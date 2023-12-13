سنترال باتايا بيتش فرونت يقدم الاحتفال الكبير 2024 لجذب المسافرين من الشرق الأوسط

انطلقوا في رحلة ساحرة في وسط باتايا، أكبر مركز تسوق طبيعي على شاطئ البحر في آسيا. فمن موقعه في قلب شاطئ باتايا، وهي مدينة مشهورة بأجوائها المريحة وشواطئها المناسبة للعائلات ورياضاتها المائية المبهجة وجلسات التدليك المنعشة على شاطئ البحر، كشف سنترال باتايا ( Central Pattaya) عن حملة "الاحتفال الكبير 2024" ("The Great Celebration 2024) بالتعاون مع شركة "بوكيمون"، شريكته العالمية. يمثل هذا الحدث أول احتفال على الإطلاق في شاطئ باتايا، حيث يجلب شخصيات البوكيمون المحبوبة إلى المشجعين التايلانديين والعالميين على حدٍ سواء.

ويستمر "الاحتفال الكبير 2024" من 1 نوفمبر 2023 إلى 7 يناير 2024، ويدعو الجميع للانغماس في "عالم البوكيمون" الذي يتميز بديكورات فريدة ومجموعة متنوعة من الأنشطة الجذابة.

تشمل عروض الحدث الرئيسة ما يلي:

. أشجار عيد الميلاد بيكاتشو الصاعقة التي تلقي بهالة مضيئة من الفرح في وسط باتايا، وهو مشهد تم تقديمه لأول مرة في تايلاند!

. عناصر مجموعة "بوكيمون هابي هوليدايز" (Pokémon Happy Holidays) الحصرية والمصممة خصيصًا لهذه الحملة، بما في ذلك بطانية وسادة 2 في 1، وكوب، ومجموعة حقائب سفر، وسلسلة مفاتيح لهواة الجمع المتحمسين.

هذا ويمكن للسياح الذين يزورون وسط باتايا خلال فترة الحملة الاستمتاع بالعروض الترويجية الخاصة:



الحصول على باقة خصم ترحيبية مجانية تصل قيمتها إلى 10,000 بات تايلاندي.

الحصول على قسيمة هدايا بقيمة 100 بات تايلاندي مع كل إنفاق بقيمة 2500 بات تايلاندي أو أكثر لكل إيصال. اغتنام الفرصة لشراء مجموعات "هابي هوليدايز" (Happy Holiday Collections) بأسعار خاصة: بطانية وسادة "بوكيمون" 2 في 1، وكوب، ومجموعة حقائب سفر، وسلسلة مفاتيح. زوروا عداد الاسترداد لمعرفة الأسعار

حصريًا لمستخدمي"غراب" (Grab): استمتعوا برموز خصم تصل إلى 25 بالمائة* عند السفر إلى مراكز التسوق المركزية المشاركة.

بالإضافة إلى كونه مركزًا رائعًا للتسوق، يضم سنترال باتايا فندق هيلتون باتايا الفاخر، ويوفر إطلالات بانورامية بزاوية 360 درجة على شاطئ باتايا جومتين. لقد أعاد مركز أسلوب الحياة الحديث هذا تعريف تجربة السياحة في المدينة، حيث يضم مؤسسات مميزة مثل المتجر المركزي وسوبر ماركت "سنترال فود هول" (Central Food Hall ) وسينما "إس إف إكس" (SFX) وأكثر من 300 متجر يضم محلات الأزياء الراقية والمطاعم المحلية والعالمية ومحلات البيع بالتجزئة الساحرة وساحة نابضة بالحياة أمام مركز التسوق.

اكتشفوا العلامات التجارية الشهيرة مثل "أديداس" (Adidas)، و"كالفن كلاين" (Calvin Klein)، و"تشارلز أند كيث" (Charles & Keith)، و"إتش إند إم" (H&M)، و"جاسبال" (Jaspal)، و"جيم طومسون" (Jim Thompson)، و"لاكوست" (Lacoste)، و"باندورا" (Pandora)، و"شواروفسكي" (Swarovski)، و"يونيكلو" (Uniqlo)، و"فيكتورياز سيكرت" (Victoria's Secret)، و"زارا" (Zara)، والمزيد. أما بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن الهدايا التذكارية التايلاندية الفريدة، فمنطقة "ثاي ثام" في الطابق الأرضي تعد كنزًا من المجوهرات الرائعة المصنوعة يدويًا والإكسسوارات والحقائب المنسوجة المصنوعة بشكل معقد.

يعتبر وسط باتايا الوجهة الفضلى لرحلة يومية لا تُنسى، حيث يقدم مزيجًا متناغمًا من روائع التسوق وتجارب تناول الطعام الممتعة والمناظر البانورامية المذهلة لغروب الشمس. استمتعوا بجاذبية وسط باتايا، وجهة التسوق التي لا مثيل لها على شاطئ البحر في تايلاند والتي لا يمكن للمسافرين من الشرق الأوسط تفويتها.