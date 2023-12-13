سنترال باتايا بيتش فرونت يقدم الاحتفال الكبير 2024 لجذب المسافرين من الشرق الأوسط

(MENAFN
- AETOSWire)
انطلقوا في رحلة ساحرة في وسط باتايا، أكبر مركز تسوق طبيعي على شاطئ البحر في آسيا. فمن موقعه في قلب شاطئ باتايا، وهي مدينة مشهورة بأجوائها المريحة وشواطئها المناسبة للعائلات ورياضاتها المائية المبهجة وجلسات التدليك المنعشة على شاطئ البحر، كشف سنترال باتايا ( Central Pattaya) عن حملة "الاحتفال الكبير 2024" ("The Great Celebration 2024) بالتعاون مع شركة "بوكيمون"، شريكته العالمية. يمثل هذا الحدث أول احتفال على الإطلاق في شاطئ باتايا، حيث يجلب شخصيات البوكيمون المحبوبة إلى المشجعين التايلانديين والعالميين على حدٍ سواء.
ويستمر "الاحتفال الكبير 2024" من 1 نوفمبر 2023 إلى 7 يناير 2024، ويدعو الجميع للانغماس في "عالم البوكيمون" الذي يتميز بديكورات فريدة ومجموعة متنوعة من الأنشطة الجذابة.
تشمل عروض الحدث الرئيسة ما يلي:
. أشجار عيد الميلاد بيكاتشو الصاعقة التي تلقي بهالة مضيئة من الفرح في وسط باتايا، وهو مشهد تم تقديمه لأول مرة في تايلاند!
. عناصر مجموعة "بوكيمون هابي هوليدايز" (Pokémon Happy Holidays) الحصرية والمصممة خصيصًا لهذه الحملة، بما في ذلك بطانية وسادة 2 في 1، وكوب، ومجموعة حقائب سفر، وسلسلة مفاتيح لهواة الجمع المتحمسين.
هذا ويمكن للسياح الذين يزورون وسط باتايا خلال فترة الحملة الاستمتاع بالعروض الترويجية الخاصة:
الحصول على باقة خصم ترحيبية مجانية تصل قيمتها إلى 10,000 بات تايلاندي. الحصول على قسيمة هدايا بقيمة 100 بات تايلاندي مع كل إنفاق بقيمة 2500 بات تايلاندي أو أكثر لكل إيصال. اغتنام الفرصة لشراء مجموعات "هابي هوليدايز" (Happy Holiday Collections) بأسعار خاصة: بطانية وسادة "بوكيمون" 2 في 1، وكوب، ومجموعة حقائب سفر، وسلسلة مفاتيح. زوروا عداد الاسترداد لمعرفة الأسعار
حصريًا لمستخدمي"غراب" (Grab): استمتعوا برموز خصم تصل إلى 25 بالمائة* عند السفر إلى مراكز التسوق المركزية المشاركة.
بالإضافة إلى كونه مركزًا رائعًا للتسوق، يضم سنترال باتايا فندق هيلتون باتايا الفاخر، ويوفر إطلالات بانورامية بزاوية 360 درجة على شاطئ باتايا جومتين. لقد أعاد مركز أسلوب الحياة الحديث هذا تعريف تجربة السياحة في المدينة، حيث يضم مؤسسات مميزة مثل المتجر المركزي وسوبر ماركت "سنترال فود هول" (Central Food Hall ) وسينما "إس إف إكس" (SFX) وأكثر من 300 متجر يضم محلات الأزياء الراقية والمطاعم المحلية والعالمية ومحلات البيع بالتجزئة الساحرة وساحة نابضة بالحياة أمام مركز التسوق.
اكتشفوا العلامات التجارية الشهيرة مثل "أديداس" (Adidas)، و"كالفن كلاين" (Calvin Klein)، و"تشارلز أند كيث" (Charles & Keith)، و"إتش إند إم" (H&M)، و"جاسبال" (Jaspal)، و"جيم طومسون" (Jim Thompson)، و"لاكوست" (Lacoste)، و"باندورا" (Pandora)، و"شواروفسكي" (Swarovski)، و"يونيكلو" (Uniqlo)، و"فيكتورياز سيكرت" (Victoria's Secret)، و"زارا" (Zara)، والمزيد. أما بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن الهدايا التذكارية التايلاندية الفريدة، فمنطقة "ثاي ثام" في الطابق الأرضي تعد كنزًا من المجوهرات الرائعة المصنوعة يدويًا والإكسسوارات والحقائب المنسوجة المصنوعة بشكل معقد.
يعتبر وسط باتايا الوجهة الفضلى لرحلة يومية لا تُنسى، حيث يقدم مزيجًا متناغمًا من روائع التسوق وتجارب تناول الطعام الممتعة والمناظر البانورامية المذهلة لغروب الشمس. استمتعوا بجاذبية وسط باتايا، وجهة التسوق التي لا مثيل لها على شاطئ البحر في تايلاند والتي لا يمكن للمسافرين من الشرق الأوسط تفويتها.
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