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دراسة..التوقف عن استعمال إبر التخسيس يؤدي لاسترجاع الوزن المفقود

12/13/2023 4:25:38 AM
(MENAFN- Al Watan) في دراسة نشرت في nesta الاثنين، فإنّ جزءاً كبيراً من الوزن الذي يخسره الشخص أثناء العلاج بإبر إنقاص الوزن سوف يسترجعه بمجرّد التوقّف عن أخذ الدواء، ما يشير إلى أن هذه الجزيئات الجديدة قد تتسبب بأحد أشكال الإدمان على المدى البعيد.
وتم اجراء الدراسة باستخدام تيرزيباتيد، وهو جزيء تستخدمه مجموعة "إيلاي ليلي" الأميركية في دوائها "زيباوند" الذي أجازت الولايات المتحدة استخدامه لمعالجة البدانة، التي تطال نحو 40% من البالغين في البلاد.
وينتمي "زيباوند" إلى مجموعة من الأدوية تشمل أيضاً "ويغوفي" و"مونجارو" و"أوزمبيك"،التي تنتشر في الآونة الأخيرة بشكل واسع وتثير آمال ملايين المرضى في العالم بسبب خصائصها الجذابة، إذ تعالج مرض السكري من النوع الثاني وتساعد على خسارة الوزن ويمكن استخدامها لعلاج البدانة.
*آلية العمل
تعمل هذه الأدوية كهرمون تفرزه الأمعاء هو "جي أل بي 1" يتمثل دوره في تحفيز إفراز الإنسولين والحدّ من الشهية عن طريق توفير الشعور بالشبع.
وتناولت الدراسة مجموعة من 670 مريضاً بصورة أسبوعية جرعة من "زيباوند" الذي يؤخذ عن طريق الحقن، ما أدى إلى فقدانهم 21% من وزنهم في المتوسط بعد 36 أسبوعاً.
وتم تقسيم المشاركين في الدراسة إلى مجموعتين، الأولى استمرت في تناول "زيباوند" والثانية تلقّت علاجاً وهمياً.
وبعد 88 أسبوعاً (أكثر من عام ونصف عام)، استعاد مَن تلقوا العلاج الوهمي نحو نصف الوزن الذي خسروه، مع استمرار أوزانهم أقل بنسبة 10% مما كانت عليه عند البدء بتناول العلاج.
واستمرت أوزان المجموعة التي تناولت "زيباوند" في الانخفاض، إذ انخفض مؤشر كتلة الجسم لديهم 25% عما كان عليه في البداية.
وكانت المجموعة مؤلفة من أرجنتينيين وبرازيليين وتايوانيين وأميركيين، فيما كان متوسّط أعمارهم 48 سنة، ونحو 70% منهم نساء. وكان معدّل وزنهم عند بدء الدراسة 107 كيلوغرامات. وتلقوا جميعهم نصائح لتناول كميات أقل من الطعام وممارسة الرياضة.
وأشار معدّو الدراسة إلى أنّ هذه النتائج "تبرز الحاجة إلى مواصلة العلاج لتجنّب استرجاع الوزن وضمان استمرار انخفاض الوزن"، وهو ما يحمل فوائد للقلب.
وأكدت دراستهم، -على غرار ما أظهرت أربع تجارب سريرية أخرى- أنّ مع هذا الجيل الجديد من الأدوية "يُسترجع الوزن بشكل ملحوظ" في حال توقّف المريض عن أخذ العلاج.
وقال المسؤول في مختبرات إيلاي ليلي جيف إيميك، في بيان، "لا يفهم المرضى ومقدمو الرعاية والعامّة بصورة دائمة أنّ البدانة مرض مزمن يتطلب علاجاً مستمراً، مما يعني أنّ العلاج ينبغي أن يتوقّف عند خسارة الوزن المطلوب".
وتبيع شركة "إيلاي ليلي" دواء "زيباوند" لقاء 1060 دولاراً شهرياً في الولايات المتحدة، وهو سعر مرتفع ونادراً ما تغطّيه شركات التأمين الصحي في البلاد.

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