سيارات Lynk&Co تلفت الأنظار في معرض الرياض للسيارات

(MENAFN
- Al Watan) بعد تقديمها في جناح مميز من جانب وكيلها في المملكة شركة الجبر التجارية
كان زوار معرض الرياض للسيارات المقام في المملكة ((أرينا)) خلال الفترة من 5 – 9 ديسمبر، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه؛ على موعد مثالي للتعرف عن قرب على سيارات ((Lynk&Co)) الفخمة التي استقبلتها الأسواق السعودية نهاية العام الماضي بأصداء إيجابية رائعة هي امتداد لما حققته هذه السيارات الرائعة منذ ظهورها الأول عالمياً في عام 2016م، فقد قام وكيلها في السوق السعودي شركة ((الجبر التجارية)) بتجهيز جناح متكامل في معرض الرياض للسيارات تم خلاله تقديم كوكبة من سيارات ((Lynk&Co)) الفخمة، حيث تم عرض سيارات ((05، 01، 03، 03+))، وجاء الحدث الأبرز بتدشين سيارة ((Lynk&Co الجديدة 09)) الرائعة من فئة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة المتعددة الاستخدامات ذات السبعة مقاعد، والتي تحتوي على مزيج متناغم من الفخامة والقوة، حيث تجسد التزام العلامة التجارية الدائم بالأناقة والفخامة والأداء المثير للإعجاب لسيارات الدفع الرباعي متعددة الأغراض.
وأوضحت شركة ((الجبر التجارية)) على لسان رئيسها عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة ((الجبر التجارية)) الأستاذ عبدالسلام بن محمد الجبر، أن المعرض كان فرصة مثالية لزيارة جناح سيارات ((Lynk&Co)) والتعرف على مزايا السيارات ومختلف تفاصيلها التي تجمع قوة الأداء وروعة التصميم، ومشاهدة سيارة ((Lynk&Co 09)) التي تجمع ما بين القوة والفخامة في جوهرها، وهي أكثر من مجرد وسيلة نقل، وتعتبر إضافة استثنائية لتشكيلة سيارات شركة ((Lynk&Co)) وخياراً لنمط الحياة الراقي، سواء كان ذلك عبر نزهة عائلية أو عن طريق ممارسة الرياضة، الأمر الذي يجد استحساناً وتجاوباً من أولئك الذين يقدّرون الفخامة الراقية الممزوجة بسلاسة مع الأداء الاستثنائي، حيث تم دمج عناصر التصميم الأنيق مع نظام نقل الحركة عالي الأداء على نحو متكامل ومتناغم يلبي الاحتياجات والرغبات المميزة للسائقين.
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