Wednesday, 13 December 2023 01:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سيارات Lynk&Co تلفت الأنظار في معرض الرياض للسيارات

12/13/2023 4:25:38 AM
(MENAFN- Al Watan) بعد تقديمها في جناح مميز من جانب وكيلها في المملكة شركة الجبر التجارية
كان زوار معرض الرياض للسيارات المقام في المملكة ((أرينا)) خلال الفترة من 5 – 9 ديسمبر، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه؛ على موعد مثالي للتعرف عن قرب على سيارات ((Lynk&Co)) الفخمة التي استقبلتها الأسواق السعودية نهاية العام الماضي بأصداء إيجابية رائعة هي امتداد لما حققته هذه السيارات الرائعة منذ ظهورها الأول عالمياً في عام 2016م، فقد قام وكيلها في السوق السعودي شركة ((الجبر التجارية)) بتجهيز جناح متكامل في معرض الرياض للسيارات تم خلاله تقديم كوكبة من سيارات ((Lynk&Co)) الفخمة، حيث تم عرض سيارات ((05، 01، 03، 03+))، وجاء الحدث الأبرز بتدشين سيارة ((Lynk&Co الجديدة 09)) الرائعة من فئة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة المتعددة الاستخدامات ذات السبعة مقاعد، والتي تحتوي على مزيج متناغم من الفخامة والقوة، حيث تجسد التزام العلامة التجارية الدائم بالأناقة والفخامة والأداء المثير للإعجاب لسيارات الدفع الرباعي متعددة الأغراض.
وأوضحت شركة ((الجبر التجارية)) على لسان رئيسها عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة ((الجبر التجارية)) الأستاذ عبدالسلام بن محمد الجبر، أن المعرض كان فرصة مثالية لزيارة جناح سيارات ((Lynk&Co)) والتعرف على مزايا السيارات ومختلف تفاصيلها التي تجمع قوة الأداء وروعة التصميم، ومشاهدة سيارة ((Lynk&Co 09)) التي تجمع ما بين القوة والفخامة في جوهرها، وهي أكثر من مجرد وسيلة نقل، وتعتبر إضافة استثنائية لتشكيلة سيارات شركة ((Lynk&Co)) وخياراً لنمط الحياة الراقي، سواء كان ذلك عبر نزهة عائلية أو عن طريق ممارسة الرياضة، الأمر الذي يجد استحساناً وتجاوباً من أولئك الذين يقدّرون الفخامة الراقية الممزوجة بسلاسة مع الأداء الاستثنائي، حيث تم دمج عناصر التصميم الأنيق مع نظام نقل الحركة عالي الأداء على نحو متكامل ومتناغم يلبي الاحتياجات والرغبات المميزة للسائقين.

MENAFN13122023000089011017ID1107586128

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث