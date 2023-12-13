جناح كيا الجبر يتألق في معرض الرياض للسيارات ويدشن سيارة K3 لأول مرة في الشرق الاوسط

(MENAFN
- Al Watan) كعادتها تألقت سيارات كيا في جناحها الخاص بمعرض الرياض للسيارات الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه خلال الفترة من 5 – 9 ديسمبر الجاري في المملكة أرينا، حيث قامت شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات كيا بتجهيز جناح مميز ضم عدداً من سيارات كيا الصديقة للبيئة والمتطورة، حيث تعرّف زوّار المعرض على سياراتEV9 ، EV6 ، SELTOS ، K8 HEV ، K5 HEV، Sorento والتي تعد أحدث سيارات كيا التي واصلت من خلالها تميّزها في تقديم الأفضل من حيث قوة الأداء وجمال التصميم والتقنيات العالية التي تتمتع بها سياراتها؛ وهي العناصر التي صنعت تفوق سيارات كيا عالميًا ونالت على أثرها ثقة متزايدة في مختلف أسواق دول العالم.
وكان الحدث الأبرز في الجناح هو تدشين سيارة K3 الجديدة كليًا لأول مرة في الشرق الاوسط التي تتميز بتصميم أنيق وتقنيّات متطوّرة، وتأتي مزوّدة بمقصورة داخلية فسيحة لتوفير الراحة للركاب وسلامة لا مثيل لها. وقد صمّمت سيارة كيا K3 السيدان خصيصًا لتلبية جميع احتياجات ورغبات عملائها.
ويقوم فريق متخصص من شركة الجبر التجارية بتقديم جميع المعلومات لزوّار الجناح والإجابة على جميع استفساراتهم عن السيارات والخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها، كما يقوم الفريق بتسجيل الاقتراحات والآراء التي يتم الاستفادة منها في خطط الشركة التطويرية.
من جهته، شكر عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الجبر التجارية الأستاذ عبدالسلام بن محمد الجبر جميع زوّار في جناح سيارات كيا في المعرض، مؤكدًا أن جميع أعضاء فريق العمل كانوا سعداء بتقديم المساعدة الممكنة والإجابة على الاستفسارات كافة والاستماع للآراء والاقتراحات التي تجد كل عناية واهتمام للاستفادة منها، وأضاف قائلًا: في البداية أود أن أعرب عن سعادتي بوصولنا إلى هذا المستوى الرفيع من التنظيم داخل المعرض والذي يوازي ويتفوق على معارض دولية شهيرة في عالم صناعة السيارات، وهو انعكاس طبيعي للتطور الكبير الذي تشهده بلادنا في مختلف المجالات في ضوء رؤية 2030، وحرصنا في شركة الجبر على أن تكون مشاركتنا في هذا المعرض على أعلى مستوى عبر تصميم الجناح الخاص بالشركة وكذلك السيارات المعروضة والتي تمثل آخر ما تم تقديمه من كيا للأسواق العالمية.
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