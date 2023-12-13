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جناح كيا الجبر يتألق في معرض الرياض للسيارات ويدشن سيارة K3 لأول مرة في الشرق الاوسط

12/13/2023 4:25:37 AM
(MENAFN- Al Watan) كعادتها تألقت سيارات كيا في جناحها الخاص بمعرض الرياض للسيارات الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه خلال الفترة من 5 – 9 ديسمبر الجاري في المملكة أرينا، حيث قامت شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات كيا بتجهيز جناح مميز ضم عدداً من سيارات كيا الصديقة للبيئة والمتطورة، حيث تعرّف زوّار المعرض على سياراتEV9 ، EV6 ، SELTOS ، K8 HEV ، K5 HEV، Sorento والتي تعد أحدث سيارات كيا التي واصلت من خلالها تميّزها في تقديم الأفضل من حيث قوة الأداء وجمال التصميم والتقنيات العالية التي تتمتع بها سياراتها؛ وهي العناصر التي صنعت تفوق سيارات كيا عالميًا ونالت على أثرها ثقة متزايدة في مختلف أسواق دول العالم.
وكان الحدث الأبرز في الجناح هو تدشين سيارة K3 الجديدة كليًا لأول مرة في الشرق الاوسط التي تتميز بتصميم أنيق وتقنيّات متطوّرة، وتأتي مزوّدة بمقصورة داخلية فسيحة لتوفير الراحة للركاب وسلامة لا مثيل لها. وقد صمّمت سيارة كيا K3 السيدان خصيصًا لتلبية جميع احتياجات ورغبات عملائها.
ويقوم فريق متخصص من شركة الجبر التجارية بتقديم جميع المعلومات لزوّار الجناح والإجابة على جميع استفساراتهم عن السيارات والخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها، كما يقوم الفريق بتسجيل الاقتراحات والآراء التي يتم الاستفادة منها في خطط الشركة التطويرية.
من جهته، شكر عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الجبر التجارية الأستاذ عبدالسلام بن محمد الجبر جميع زوّار في جناح سيارات كيا في المعرض، مؤكدًا أن جميع أعضاء فريق العمل كانوا سعداء بتقديم المساعدة الممكنة والإجابة على الاستفسارات كافة والاستماع للآراء والاقتراحات التي تجد كل عناية واهتمام للاستفادة منها، وأضاف قائلًا: في البداية أود أن أعرب عن سعادتي بوصولنا إلى هذا المستوى الرفيع من التنظيم داخل المعرض والذي يوازي ويتفوق على معارض دولية شهيرة في عالم صناعة السيارات، وهو انعكاس طبيعي للتطور الكبير الذي تشهده بلادنا في مختلف المجالات في ضوء رؤية 2030، وحرصنا في شركة الجبر على أن تكون مشاركتنا في هذا المعرض على أعلى مستوى عبر تصميم الجناح الخاص بالشركة وكذلك السيارات المعروضة والتي تمثل آخر ما تم تقديمه من كيا للأسواق العالمية.

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