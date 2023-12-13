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التعاون الإسلامي تدعو لإلزام إسرائيل بقرار وقف إطلاق النار

12/13/2023 4:25:37 AM
(MENAFN- Al Watan) رحبت منظمة التعاون الإسلامي ، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية ، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي تم اعتماده أمس ، بتصويت 153 دولة إيجابا ، ما يعكس الإجماع الدولي والإرادة السياسية للغالبية الساحقة من دول العالم تجاه ضرورة وقف جرائم التهجير والتدمير والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية ، وخصوصا في قطاع عزة ، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت المنظمة ، المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل ، بالامتثال الفوري والكامل لبنود هذا القرار ، ووضع حد لخطر انهيار المنظومة الإنسانية في قطاع غزة ، واتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء العدوان العسكري والاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

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