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اكتشاف مدينة تاريخية جديدة في إيطاليا

12/13/2023 4:25:37 AM
(MENAFN- Al Watan) اكتشف علماء الآثار بإيطاليا مدينة منسية تعود إلى أيام يوليوس قيصر في وسط إيطاليا، ظلت "ضائعة" لنحو 1500 عام.
ونظرا لافتقارها إلى أي آثار مرئية، كان يُعتقد في البداية أن "إنترامنا ليريناس" (Interamna Lirenas)، الواقعة في وسط إيطاليا الحديثة، هي مدينة "منعزلة" بدأت في التدهور المبكر في مطلع الألفية الأولى.
ويقول علماء الآثار إن "إنترامنا ليريناس" كانت مدينة رومانية "مزدهرة" كان من الممكن أن تؤوي 2000 شخص في ذروتها.
وعلى الرغم من أن علماء الآثار اعتبروها في الثمانينيات مجرد مستوطنة صغيرة، إلا أنها كانت مدينة كبيرة كاملة بها مساكن ومعبد وحمامات ومسرح مسقوف.
وركز العلماء على الفخار وأساسات المباني من الحفريات، بالإضافة إلى نتائج المسوحات الجيوفيزيائية للأرض.
وقد بدأت أعمال التنقيب في الموقع منذ عام 2010، ولكن لم يتم نشر النتائج إلا الآن. وقاد الدراسة التي استمرت 13 عاما الدكتور أليساندرو لونارو في كلية الكلاسيكيات بجامعة كامبريدج.
وكشفت الأدلة أن "إنترامنا ليريناس" كانت "مزدهرة" حتى القرن الثالث الميلادي، عندما بدأت الحروب الأهلية والغزوات البربرية والصراعات السياسية تجتاح الإمبراطورية الرومانية.
وقال لونارو: "إن إنترامنا ليريناس كانت تتمتع بموقع استراتيجي بين نهر وطريق رئيسي، وكانت بمثابة عقدة مزدهرة في الشبكة الحضرية الإقليمية. وكان من الممكن أن يكون ذا قيمة لأنه سعى إلى تعزيز الدعم في جميع أنحاء إيطاليا خلال الحروب الأهلية. لقد لعبت هذه المدينة أوراقها بشكل صحيح باستمرار، وكانت دائما تقيم علاقات مع المجتمعات بين روما وجنوب إيطاليا بينما كانت تزدهر كمركز تجاري".
وتأسست "إنترامنا ليريناس" عام 312 قبل الميلاد، في عهد الجمهورية الرومانية (عصر ما قبل الإمبراطورية الرومانية الجبارة). وحصلت المدينة على رعاية الجنرال الروماني يوليوس قيصر في عام 46 قبل الميلاد، قبل عامين من مقتله (ما أدى إلى تشكيل الإمبراطورية الرومانية في عام 27 قبل الميلاد).
لكن تم التخلي عن "إنترامنا ليريناس" في القرن السادس، بعد نحو 100 عام من انهيار الإمبراطورية.
ووفقا للدكتور لونارو، تمكنت هذه المدينة من "مقاومة اتجاه تراجع الإمبراطورية"، ولكن كيف حدث هذا بالضبط ما يزال غير واضح. مضيفا: "نعتقد أن الشبكات المحلية والإقليمية (السياسية والاجتماعية والاقتصادية) أثبتت قدرتها على الصمود وسمحت باستمرار الحياة".
ويبعد الموقع نحو 130 كم عن روما، و أصبح الآن في الغالب عبارة عن حقول محاصيل، لكن فريق الدكتور لونارو عثر على بقايا مسرح مسقوف يتسع لـ 1500 مقعد، وسوق، ومعبد، ومجمع حمامات ومستودع كبير، ما يشير إلى أن المدينة كانت ميناء نهريا.
ومثل بومبي وهيركولانيوم، لا تظهر "إنترامنا ليريناس" أي علامة على تقسيم المناطق أو الانفصال حسب الوضع الاجتماعي وكانت مكتظة بالمنازل ذات الأحجام المختلفة.
وإجمالا، كان 190 منزلا في البلدة (أو 84 % من المنازل) صغيرة (أقل من 5380 قدما مربعًا)، و25 منزلا أكبر (بين 5380 و10700 قدم مربع)، وخمسة فقط تزيد مساحتها عن 10700 قدم مربع.
كذلك عثر الفريق أيضا على 19 "مبنى فناء" يعتقد أنه ربما كان بمثابة مباني سوق داخلية ومجمعات سكنية ومستودعات عامة.
ولم يعثر الدكتور لونارو وزملاؤه على طبقة من الرماد أو أي دليل آخر يشير إلى أن المدينة دمرت بعنف مثل بومبي وهيركولانيوم. وبدلا من ذلك، ربما هجر السكان المدينة وسط "انعدام الأمن المتزايد" في وقت ما في القرن السادس.

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