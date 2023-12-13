غارة اسرائيلية على بلدة كفر كلا جنوب لبنان تسفر عن سقوط شهيد

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، غارة جوية على بلدة كفر كلا جنوب لبنان، واستهدفت مبنى سكنيا، تسببت بسقوط شهيد، وعدد من الجرحى، وتدمير المبنى بشكل كامل.
واستهدف الاحتلال الإسرائيلي بالرشاشات الأطراف الشرقية لبلدة بليدا، وأطراف بلدة طربيخا.
وأطلق الاحتلال القنابل المضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولا إلى مشارف مجرى نهر الليطاني.
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