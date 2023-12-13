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غارة اسرائيلية على بلدة كفر كلا جنوب لبنان تسفر عن سقوط شهيد

12/13/2023 4:23:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، غارة جوية على بلدة كفر كلا جنوب لبنان، واستهدفت مبنى سكنيا، تسببت بسقوط شهيد، وعدد من الجرحى، وتدمير المبنى بشكل كامل.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي بالرشاشات الأطراف الشرقية لبلدة بليدا، وأطراف بلدة طربيخا.

وأطلق الاحتلال القنابل المضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولا إلى مشارف مجرى نهر الليطاني.

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