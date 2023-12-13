الإعلام المصري يكشف النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في مصر

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN- كشفت وسائل الإعلام المصرية عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في مصر، وفقا لما تم فرزه من أصوات الناخبين في 55 لجنة عامة.

ووفقا لصحيفة "أخبار اليوم" المصرية، أعلن المستشارون رؤساء 55 لجنة عامة بعدد من المحافظات نتائج فرز أصوات الناخبين، حيث حصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 6 ملايين و682 ألفا و114 صوتا في 55 لجنة أعلنت نتائج فرز الأصوات، وفق قناة "إكسترا نيوز".

وحصل المرشح فريد زهران على 217892 صوتا، فيما حصل حازم عمر على 284054 صوتا، وعبد السند يمامة على 208648 صوتا.

من جانبها، أعربت حملة المرشح الرئاسي المصري فريد زهران عن بالغ استيائها من "منع وكلاء مرشحها من حضور فرز الأصوات في سائر اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية".

كما أعربت عن استيائها من عدم حضور تسليم نتائج التصويت للجان العامة، على سند من أن توكيلات الوكلاء للمرشح الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات لا تجيز لهم حضور ذلك، على الرغم من السماح لوكلاء المرشحين الآخرين بذات التوكيلات وبنفس صيغتها وفحواها بحضور إجراءات الفرز وتسليم النتائج.

ويخوض المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد 4 مرشحين رئاسيين هم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.



