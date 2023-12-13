الحوثيون يستهدفون ناقلة نفط متجهة نحو قناة السويس

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- قالت وكالة أسوشيتد برس، إن الحوثيبن استهدفوا ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال قادمة من الهند ومتجهة نحو قناة السويس، وعليها طاقم مسلح.
ونقلت الوكالة عن مسؤول أميركي قوله، إن سفينة حربية أميركية أسقطت طائرة مسيّرة يشتبه في أنها تابعة للحوثيين كانت تحلق في اتجاهها.
وكان الحوثيون أطلقوا صباحا صاروخين على سفينة تجارية في مضيق باب المندب، لكنهم لم يصيبوا هدفهم.
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