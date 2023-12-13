الحوثيون يستهدفون ناقلة نفط متجهة نحو قناة السويس

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- قالت وكالة أسوشيتد برس، إن الحوثيبن استهدفوا ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال قادمة من الهند ومتجهة نحو قناة السويس، وعليها طاقم مسلح.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أميركي قوله، إن سفينة حربية أميركية أسقطت طائرة مسيّرة يشتبه في أنها تابعة للحوثيين كانت تحلق في اتجاهها.

وكان الحوثيون أطلقوا صباحا صاروخين على سفينة تجارية في مضيق باب المندب، لكنهم لم يصيبوا هدفهم.