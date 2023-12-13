روسيا: لن نوافق على أي تسوية في الشرق الأوسط لا تشمل قيام دولة فلسطين

MENAFN - Palestine News Network ) موسكو/PNN- أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لن توافق على أي اتفاقيات للتسوية في الشرق الأوسط تمس أمن إسرائيل، أو لا تشمل قيام دولة فلسطين.

وأضاف لافروف: "المشكلة غير المحسومة المتمثلة في عدم قيام دولة فلسطينية هي العامل الوحيد والرئيسي الذي يغذي التطرف في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن "هناك قرارات عمرها 75 عاما ونصت على قيام دولة فلسطين، الدولة العربية التي لم يعلنها أحد إلى جانب دولة إسرائيل".

وتابع: "وبالحكم على الموقف الذي يتبناه الغرب الآن، يتبين أنه ليس لديه أي نية لتأسيس دولة فلسطينية.. الغرب والقيادة الإسرائيلية الحالية لا يريدان توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية كما نص قرار قيام دولة فلسطين".

وشدد على أنه "لا يمكن تقبل الأساليب الإسرائيلية ضد "حماس" والتي تتسبب بمعاناة المدنيين".

وأشار إلى أن إسرائيل على الرغم من مناشدات روسيا وعدد من الدول، تواصل "أنشطة إنشاء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، والقدس الشرقية".







