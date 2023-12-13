إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في عبوين

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في عبوين
التاريخ
12/13/2023 4:23:39 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أُصيب شاب، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية عبوين شمال غرب رام الله.
وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية، بأن مواجهات اندلعت عقب عملية الاقتحام، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم، نقل على أثرها إلى المستشفى، لتلقي العلاج.
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