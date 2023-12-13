دويكات: تصريحات نتنياهو باستهداف السلطة وأجهزتها الأمنية انجراف غير محسوب نحو طبيعته الانتقامية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال المفوض السياسي العام اللواء طلال دويكات،إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال التي أعلن من خلالها وبكل وضوح عن الحقيقة المؤكدة سابقا باستهداف السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية وحركة فتح في الضفة الغربية، ماهي الا انجراف غير محسوب نحو طبيعته الانتقامية باستهداف كل ماهو فلسطيني، حيث ان حكومة نتنياهو تسعى الى البحث عن بدائل غير وطنية لتمرير مشروعها التصفوي بحق القضية والوطن بأسره.

وأكد دويكات، في بيان اليوم الأربعاء، أن شعبنا الموحد البطل الذي يخوض نضالا مشروعا منذ 75 عاما، سيقف صفا واحدا في مواجهة هذه السياسة البشعة التي تتجاوز حقوق شعبنا الوطنية، وسيستمر بنضاله المشروع لإفشال كل هذه المخططات والمؤامرت التصفوية.



وطالب دويكات، الولايات المتحدة التي عبرت أمس عن انزعاجها من هذا التغول الإسرائيلي بإستهداف المدنيين، في إشارة واضحة ان هذه السياسة ألحقت الضرر أخلاقيا بسمعتها، بترجمة هذه الأقوال التي صدرت عن رئيسها الى أفعال، تجبر من خلالها الاحتلال على إيقاف هذا العدوان البربري فورا، والذهاب الى مسار سياسي عنوانه منظمة التحرير الفلسطينية بيت الكل الفلسطيني، ويفضي الى حرية شعبنا واستقلاله، واعتراف إسرائيل وأميركا والمجتمع الدولي ككل بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.