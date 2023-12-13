تقرير أمريكي: طوفان الأقصى استهدف إعادة غزة للنضال الفلسطيني

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أرجع تقرير لمجلة "فورن أفيرز" الأمريكية، دوافع "الجناح العسكري لحركة حماس" لشن هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل إلى أنه محاولة لتعزيز هدف الحركة المتمثل بإعادة ربط غزة بالنضال الأوسع من أجل تحرير فلسطين.

وبحسب التقرير، فإن الحصار المفروض على غزة أسهم إلى حد كبير في عزل القطاع عن بقية أنحاء العالم، وإن الهجمات الصاروخية التي اعتادت حماس أن تنفذها باتجاه إسرائيل بين فترة وأخرى، لجلب انتباه العالم لم تعد تحقق النتيجة المطلوبة، بسبب الدفاعات الصاروخية الإسرائيلية المتطورة، على نحو متزايد.

وعلى النقيض من ذلك، كانت الضفة الغربية ساحة صراع أكثر وضوحًا. ومع توسع المستوطنات الإسرائيلية والتوغلات المتكررة للجنود والمستوطنين الإسرائيليين في القرى الفلسطينية، اجتذبت الضفة الغربية، إلى جانب الأماكن المقدسة في القدس، اهتمام وسائل الإعلام الدولية المستمر.

دفع هذا قيادات حماس في القطاع إلى تغيير إستراتيجيتهم . وبعد أن كانت غزة تُدار إلى حد كبير من خارج الأراضي الفلسطينية من قبل قادتها الموجودين في بعض العواصم العربية، انبرى السنوار ابتداءً من عام 2017 إلى ترسيخ قواعد استقلالية القطاع عن قياداته الخارجية. وعمل على تعديل إستراتيجيات الحركة لتأخذ في الاعتبار التطورات في الضفة الغربية والقدس، بما في ذلك التوترات المتزايدة عند المسجد الأقصى.

وأضاف التقرير، أن السنوار، الذي أمضى 22 عاماً في السجون الإسرائيلية، وتم إطلاق سراحه في أكتوبر 2011 كجزء من صفقة شاليط، يعد إحدى الشخصيات الحاسمة بتأسيس الجناح العسكري لحركة حماس في الثمانينيات.

وبعد أن أصبح رجل حماس القوي في غزة، بدأ بوضع هذه الرؤية موضع التنفيذ. وهكذا، سعى إلى استخدام سيطرة حماس على القطاع لانتزاع المزيد من التنازلات من إسرائيل، واستمر بتوسيع كتائب القسام، التي يقدر المحللون أن عددها ارتفع من أقل من 10 آلاف مقاتل في العقد الأول من هذا القرن إلى نحو 30 ألف مقاتل أو أكثر.

ورجّح التقرير أن يكون قرار هجمات السابع من أكتوبر قد اتُخذ في غزة دون حتى الرجوع لقيادات حماس في الخارج التي تبين أنها تراقب المشهد كما يراقبه العالم أجمع. ويُدلل على ذلك ما نشهده حاليًا من تصدر كتائب القسام نفسها لتغطية عملياتها العسكرية ومقارعة الإعلام الإسرائيلي وفق إستراتيجية إعلامية منسقة اقتصرت على الناطق باسمها أبو عبيدة، والقيادي أسامة حمدان، الذي يشترك مع السنوار في الأفكار نفسها، وتربطهما علاقة وثيقة.

وخلص التقرير إلى أن "حماس في غزة" استطاعت لغاية الآن، جلب انتباه العالم وتمكّنت من تحقيق هدفها في ربط نضال غزة والضفة الغربية معًا لصالح القضية الفلسطينية.

وتابع: "إن قدرة حماس على المحافظة على قوتها، في ظل قيادة منظمة للغاية، تؤكد استقلاليتها عن قادتها في الخارج حتى حلفائها من الدول، مثل إيران، وحضورها الإعلامي، تُثير تساؤلات جدية حول جميع المناقشات الحالية بشأن مستقبل الحكم في قطاع غزة."

المصدر: مجلة "فورن أفيرز" الأمريكية