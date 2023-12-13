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الشيخ: تصريحات الرئيس الأميركي بالأمس يجب أن تتحول إلى أفعال

12/13/2023 4:23:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، إن تصريحات الرئيس الأميركي بايدن بالأمس يجب أن تتحول الى أفعال.

وأضاف، أن ذلك يأتي بدءا من الدعوة الى وقف فوري لإطلاق النار، وطرح خطة سياسية شاملة تستند الى الشرعية الدولية، والقانون الدولي، وانهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وكان الرئيس بايدن، قد صرح يوم أمس، بأن إسرائيل بدأت تفقد الدعم في مواجهة القصف العشوائي لقطاع غزة، وأن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "استبدال حكومته".

وأكد أنه "يتعين على نتنياهو تغيير الحكومة الإسرائيلية لإيجاد حل طويل الأمد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. وأن الحكومة الحالية هي أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل، وهي لا تريد حل الدولتين".


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