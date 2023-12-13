الشيخ: تصريحات الرئيس الأميركي بالأمس يجب أن تتحول إلى أفعال

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، إن تصريحات الرئيس الأميركي بايدن بالأمس يجب أن تتحول الى أفعال.
وأضاف، أن ذلك يأتي بدءا من الدعوة الى وقف فوري لإطلاق النار، وطرح خطة سياسية شاملة تستند الى الشرعية الدولية، والقانون الدولي، وانهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وكان الرئيس بايدن، قد صرح يوم أمس، بأن إسرائيل بدأت تفقد الدعم في مواجهة القصف العشوائي لقطاع غزة، وأن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "استبدال حكومته".
وأكد أنه "يتعين على نتنياهو تغيير الحكومة الإسرائيلية لإيجاد حل طويل الأمد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. وأن الحكومة الحالية هي أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل، وهي لا تريد حل الدولتين".
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