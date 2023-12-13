3 آلاف جنيه تراجعًا فى أسعار السكر للطن

سجلت أسعار السكر تراجعًا بنحو 3 آلاف جنيه فى الطن ليسجل 43 ألف جنيه، مقارنة بـ47 ألف جنيه للطن بنهاية الأسبوع الماضى، جاء ذلك بدعم من زيادة المعروض من الشركات المنتجة وقرار وزارة التموين بتوفير كميات من السكر بسعر 27 جنيها للكيلو على البطاقات التموينية.

قال مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الكميات التى يتم ضخها حاليًا من قبل الشركات المنتجة تصل إلى 8 آلاف طن يوميًا بجانب ألفى طن من قبل شركة السكر والصناعات التكاملية.

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أضاف أن ما يتم طرحه فى جلسات البورصة السلعية أسبوعيًا يصل إلى 3503 أطنان يوم الخميس الماضى بسعر 24 ألف جنيه ليصل الكيلو للمستهلك بسعر 27 جنيها.

أضاف المصدر فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الوزارة تعمل على متابعة السوق بشكل دورى، لتغطية مستويات الطلب المرتفعة، بجانب تكثيف الرقابة على الأسواق، مشيرًا إلى أن التعاقدات الأخيرة للوزارة تمت على سكر أبيض مستورد لضخه مباشرة إلى السوق بدلًا من السكر الخام الذى يحتاج إلى وقت لتكريره وتعبئته ثم توزيعه.

تابع أن قرار وزارة التموين بتوفير كميات سكر إضافية للمستفدين من الدعم بسعر 27 جنيها للطن تتراوح بين كيلو و2 كيلو بداية من اليوم سيسهم فى تحقيق الاستقرار فى السوق خلال الفترة المقبلة.

كانت وزارة التموين قد اصدرت قرارًا، يوم الخميس الماضى بصرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التى يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد ويُصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية 4 أفراد فأكثر، وذلك بسعر 27 جنيها للكيلو تُسدد نقدًا وذلك بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.

من جانبه قال حازم المنوفى، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بإتحاد الغرف التجارية، إن وفرة المعروض من السكر فى الوقت الحالى ساهمت فى خفض الاسعار من47 جنيها للكيلو للمستهلك الأسبوع الماضى إلى 42.5 و43 جنيها فى الوقت الحالى، متوقعًا مزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال خالد الباشا، مدير شركة الباشا للتعبئة، إن الشركة توفر احتياجاتها من السكر من خلال البورصة السلعية، مشيرًا إلى أنه يقوم بالشراء بسعر 24 جنيها للكليو ليصل للمستهلك بسعر 27 جنيها.

أضاف أن وزارة التموين تعمل حاليًا على زيادة المعروض من السكر بسعر 27 جنيها، من قبل الشركات المنتجة والمجمعات الاستهلاكية بجانب الحصص الاضافية على بطاقات التموين بما يدعم خفض الاسعار.

أوضح عصام الخولى، رئيس مجلس ادارة مجموعة الخولى للتصدير وتعبئة المواد الغذائية، أن الشركة تقوم بالتوريد للعديد من السلاسل التجارية الكبرى مثل كارفور وهايبر ماركت وسعودى وكازيون وبيم، فى 18 محافظة لافتًا إلى ان الشركات المنتجة الحكومية توفر حاليًا كميات كبيرة من السكر لشركات التعبئة والموردين بالسعر الرسمى المعلن من قبل الوزارة.

من جانبه، قال علاء كحلاوى، مالك مشروع جمعيتى، إنه سيتم صرف كميات السكر الإضافية بداية من اليوم (الاثنين)، لبدالى التموين وأصحاب مشروع جمعيتى وذلك وفقًا لأعداد البطاقات التى يتم صرف الدعم لها لديهم، مشيرًا إلى انه تم تجهيز النظام الخاص بصرف السلع التموينية وتحديد كود لصرف الكميات الجديدة.



