3 آلاف جنيه تراجعًا فى أسعار السكر للطن

(MENAFN
- Al-Borsa News) التموين تضخ 10 آلاف طن يوميًا للسيطرة على الأسعار
سجلت أسعار السكر تراجعًا بنحو 3 آلاف جنيه فى الطن ليسجل 43 ألف جنيه، مقارنة بـ47 ألف جنيه للطن بنهاية الأسبوع الماضى، جاء ذلك بدعم من زيادة المعروض من الشركات المنتجة وقرار وزارة التموين بتوفير كميات من السكر بسعر 27 جنيها للكيلو على البطاقات التموينية.
قال مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الكميات التى يتم ضخها حاليًا من قبل الشركات المنتجة تصل إلى 8 آلاف طن يوميًا بجانب ألفى طن من قبل شركة السكر والصناعات التكاملية.
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أضاف أن ما يتم طرحه فى جلسات البورصة السلعية أسبوعيًا يصل إلى 3503 أطنان يوم الخميس الماضى بسعر 24 ألف جنيه ليصل الكيلو للمستهلك بسعر 27 جنيها.
أضاف المصدر فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الوزارة تعمل على متابعة السوق بشكل دورى، لتغطية مستويات الطلب المرتفعة، بجانب تكثيف الرقابة على الأسواق، مشيرًا إلى أن التعاقدات الأخيرة للوزارة تمت على سكر أبيض مستورد لضخه مباشرة إلى السوق بدلًا من السكر الخام الذى يحتاج إلى وقت لتكريره وتعبئته ثم توزيعه.
تابع أن قرار وزارة التموين بتوفير كميات سكر إضافية للمستفدين من الدعم بسعر 27 جنيها للطن تتراوح بين كيلو و2 كيلو بداية من اليوم سيسهم فى تحقيق الاستقرار فى السوق خلال الفترة المقبلة.
كانت وزارة التموين قد اصدرت قرارًا، يوم الخميس الماضى بصرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التى يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد ويُصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية 4 أفراد فأكثر، وذلك بسعر 27 جنيها للكيلو تُسدد نقدًا وذلك بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.
من جانبه قال حازم المنوفى، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بإتحاد الغرف التجارية، إن وفرة المعروض من السكر فى الوقت الحالى ساهمت فى خفض الاسعار من47 جنيها للكيلو للمستهلك الأسبوع الماضى إلى 42.5 و43 جنيها فى الوقت الحالى، متوقعًا مزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قال خالد الباشا، مدير شركة الباشا للتعبئة، إن الشركة توفر احتياجاتها من السكر من خلال البورصة السلعية، مشيرًا إلى أنه يقوم بالشراء بسعر 24 جنيها للكليو ليصل للمستهلك بسعر 27 جنيها.
أضاف أن وزارة التموين تعمل حاليًا على زيادة المعروض من السكر بسعر 27 جنيها، من قبل الشركات المنتجة والمجمعات الاستهلاكية بجانب الحصص الاضافية على بطاقات التموين بما يدعم خفض الاسعار. الخولى: الشركات الحكومية المنتجة تبيع بسعر 24 جنيها للكيلو
أوضح عصام الخولى، رئيس مجلس ادارة مجموعة الخولى للتصدير وتعبئة المواد الغذائية، أن الشركة تقوم بالتوريد للعديد من السلاسل التجارية الكبرى مثل كارفور وهايبر ماركت وسعودى وكازيون وبيم، فى 18 محافظة لافتًا إلى ان الشركات المنتجة الحكومية توفر حاليًا كميات كبيرة من السكر لشركات التعبئة والموردين بالسعر الرسمى المعلن من قبل الوزارة. كحلاوى: تعديل نظام صرف السلع التموينية لصرف الكميات الإضافية الجديدة
من جانبه، قال علاء كحلاوى، مالك مشروع جمعيتى، إنه سيتم صرف كميات السكر الإضافية بداية من اليوم (الاثنين)، لبدالى التموين وأصحاب مشروع جمعيتى وذلك وفقًا لأعداد البطاقات التى يتم صرف الدعم لها لديهم، مشيرًا إلى انه تم تجهيز النظام الخاص بصرف السلع التموينية وتحديد كود لصرف الكميات الجديدة.
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