قيادة الصين تقر علانية بوجود "صعوبات وتحديات" في ظل الانتعاش الاقتصادي

(MENAFN
) في تطور هام، أقرت قيادة الصين علانية بوجود "صعوبات وتحديات" في طريق الانتعاش الاقتصادي، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الرسمية يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر. وألقى الرئيس شي جين بينغ الضوء على هذه القضايا خلال اجتماع حاسم للمؤتمر الاقتصادي المركزي الصيني، حيث شدد على ضرورة التنقل بين مختلف العقبات لتحقيق انتعاش اقتصادي أقوى.
كما جرى الاجتماع السنوي المغلق لصناع القرار في بكين في خضم منظر اقتصادي معقد، حيث تتنوع التحديات بين تراجع الطلب الاستهلاكي إلى أزمة ديون كبيرة في قطاع العقارات. وأكد الرئيس شي جين بينغ، في خطابه، على ضرورة التصدي لهذه القضايا وصاغ "أولويات العمل الاقتصادي في عام 2024".
كذلك رغم الصعوبات المعترف بها، عبرت قيادة الصين عن تفاؤلها بشأن الانتعاش الاقتصادي العام. وذكرت وكالة الصين الجديدة للأنباء أن الاجتماع اختتم بالاعتراف بأن الاقتصاد الصيني قد حقق بالفعل الانتعاش. وأكد الرئيس شي جين بينغ: "الظروف المواتية تتفوق على العوامل الغير مواتية في تطور الصين،" مؤكدًا على قوة المشهد الاقتصادي.
في حين أكد الرئيس شي على أن المسار الأساسي للاستفاقة الاقتصادية والتوقعات الإيجابية على المدى الطويل لا يزالان دون تغيير. وإن الاعتراف بالتحديات، جنبًا إلى جنب مع التزام بتحركات اقتصادية استراتيجية، يشير إلى موقف فعال من قبل قيادة الصين لتوجيه البلاد خلال تعقيدات إحياء اقتصادها. إن الاعتراف بالعوامل المواتية وغير المواتية يعكس نهجًا متقنًا للتنقل في المشهد الاقتصادي الدينامي، مما يبرز التفاني القيادي في الحفاظ على وتعزيز مرونة الصين الاقتصادية.
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