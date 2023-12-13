اختراق إلكتروني كبير يستهدف أكبر شركة اتصالات خلوية في أوكرانيا "كييف ستار"

(MENAFN
) كشفت كييف ستار، أكبر شركة اتصالات خلوية في أوكرانيا، يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر، بأنها وقعت ضحية لعملية اختراق إلكتروني كبيرة، مما أدى إلى اضطرابات واسعة النطاق عبر شبكتها للاتصالات والإنترنت. وتم الإعلان عن ذلك من خلال منشور على فيسبوك، حيث ذكرت الشركة: "في هذا الصباح، تعرضنا لعملية اختراق رئيسية. أدت إلى فشل فني، مما أدى إلى تعطل مؤقت لخدمات الاتصالات الخلوية والإنترنت."
كما لم تقدم كايفستار أو السلطات الأوكرانية تفاصيل محددة حول مصدر الهجوم الإلكتروني أو أي روابط محتملة بروسيا حتى الآن. ويثير غياب المعلومات حول المصدر تساؤلات حول دوافع وأهداف هذا الحادث.
كذلك أكدت كيف ستار لمستخدميها رغم التعطل أن بياناتهم الشخصية لم تتأثر بالاختراق. ومع ذلك، شهدت خدماتها، التي تضم أكثر من 24 مليون مشترك، انقطاعات مستمرة منذ ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء. وتشير تقديرات وزير البنية التحتية الأوكراني إلى أن الإصلاحات الضرورية ستستغرق "أربع إلى خمس ساعات إضافية" حتى الظهر (10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش)، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأوكرانية.
في حين أمتدت تداعيات هذا الهجوم الإلكتروني إلى خارج كايفستار، مؤثرة في العديد من الخدمات والشركات الأخرى في أوكرانيا. وتواجه البلاد صراعًا مستمرًا مع روسيا لمدة تقرب من عامين، مما يزيد من المخاوف حول الدوافع المحتملة وراء مثل هذه الحوادث الإلكترونية. وتؤكد هذه الحالة على التزايد في ضعف البنية التحتية الحيوية، مما يبرز الحاجة الملحة لتعزيز التدابير الأمانية لحماية من الهجمات المخربة.
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