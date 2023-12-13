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التعليم العالي: بدء التقديم للاستفادة من القروض والمنح الأحد القادم

12/13/2023 3:11:24 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
توقع أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي إن يتم فتح باب التقدم للاستفادة من القروض والمنح / صندوق دعم الطالب ، للطلبة الدارسين بالجامعات الأردنية الرسمية على البرنامج العادي يوم الأحد القادم الموافق 17 كانون الأول .


وأضاف الدبعي خلال اتصال هاتفي مع برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأربعاء أن تأخير موعد بدء التسجيل للاستفادة من قروض ومنح بسبب تحديث أنظمة صندوق دعم الطالب لرفع جودة النظام والتعليمات في التقديم للمنح الكلية والجزئية.


وأكد أنه تم إرسال الأنظمة المعدلة إلى رئاسة الوزراء لعرضها على اللجان المختصة في ديوان التشريع والرأي وسيتم نشر نظام صندوق دعم الطالب الجديد في الجريدة الرسمية .


وطمأن الطلبة بأن عملية تأخير التقديم للمنح والقروض لا يعني أن يخسر الطالب فرصته من المنح والقروض .


وأوضح أن أقل معدل للطالب المستفيد من المنح والقروض يجب أن لا يقل عن تقدير جيد مؤكداً أن الطالب الذي تقديره مقبول بالجامعة لا يمكنه الاستفادة من المنح والقروض.


وأشار إلى أن الوزارة عملت على تخفيض عدد الطلبة الاخوة المستفيدين من المنح والقروض إلى طالبين أخوين كحد أدنى سواء خارج الأردن أو داخلها منوهاً انه كان 4 إخوة بالسابق.


وحول النقاط للاستفادة من المنح والقروض قال إن على الطالب أن يكون لديه 1000 نقطة، منها 500 نقطة للحالة الاجتماعية و500 نقطة للتحصيل الأكاديمي .


وبشأن علاوة النقاط للطالب لفت أنه تم إضافة 100 نقطة للطالبة إذا كانت أرملة مثل الطالبة المطلقة وطلبة الحالات الإنسانية .


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