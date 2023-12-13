التعليم العالي: بدء التقديم للاستفادة من القروض والمنح الأحد القادم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
توقع أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي إن يتم فتح باب التقدم للاستفادة من القروض والمنح / صندوق دعم الطالب ، للطلبة الدارسين بالجامعات الأردنية الرسمية على البرنامج العادي يوم الأحد القادم الموافق 17 كانون الأول .
وأضاف الدبعي خلال اتصال هاتفي مع برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأربعاء أن تأخير موعد بدء التسجيل للاستفادة من قروض ومنح بسبب تحديث أنظمة صندوق دعم الطالب لرفع جودة النظام والتعليمات في التقديم للمنح الكلية والجزئية.
وأكد أنه تم إرسال الأنظمة المعدلة إلى رئاسة الوزراء لعرضها على اللجان المختصة في ديوان التشريع والرأي وسيتم نشر نظام صندوق دعم الطالب الجديد في الجريدة الرسمية .
وطمأن الطلبة بأن عملية تأخير التقديم للمنح والقروض لا يعني أن يخسر الطالب فرصته من المنح والقروض .
وأوضح أن أقل معدل للطالب المستفيد من المنح والقروض يجب أن لا يقل عن تقدير جيد مؤكداً أن الطالب الذي تقديره مقبول بالجامعة لا يمكنه الاستفادة من المنح والقروض.
وأشار إلى أن الوزارة عملت على تخفيض عدد الطلبة الاخوة المستفيدين من المنح والقروض إلى طالبين أخوين كحد أدنى سواء خارج الأردن أو داخلها منوهاً انه كان 4 إخوة بالسابق.
وحول النقاط للاستفادة من المنح والقروض قال إن على الطالب أن يكون لديه 1000 نقطة، منها 500 نقطة للحالة الاجتماعية و500 نقطة للتحصيل الأكاديمي .
وبشأن علاوة النقاط للطالب لفت أنه تم إضافة 100 نقطة للطالبة إذا كانت أرملة مثل الطالبة المطلقة وطلبة الحالات الإنسانية .
MENAFN13122023000208011052ID1107585628
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.