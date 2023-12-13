الاحتلال يقتحم حزما وينفذ حملة اعتقالات واسعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نفذت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر في البلدة بأن 25 دورية تابعة لجيش الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت نحو 50 منزلا على الأقل واستجوبت قاطنيها، واعتقلت عددا منهم وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية وأطلقت سراح بعضهم وأبقت على آخرين.
وتمنع قوات الاحتلال، بحسب المصادر، الدخول والخروج من البلدة، فيما أعلنت المدارس في البلدة تحويل التعليم الكترونيا بفعل الاقتحام المتواصل.
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