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الاحتلال يقتحم حزما وينفذ حملة اعتقالات واسعة

12/13/2023 3:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نفذت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر في البلدة بأن 25 دورية تابعة لجيش الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت نحو 50 منزلا على الأقل واستجوبت قاطنيها، واعتقلت عددا منهم وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية وأطلقت سراح بعضهم وأبقت على آخرين.
وتمنع قوات الاحتلال، بحسب المصادر، الدخول والخروج من البلدة، فيما أعلنت المدارس في البلدة تحويل التعليم الكترونيا بفعل الاقتحام المتواصل.




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