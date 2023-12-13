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الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من الخليل بينهم امرأة وشقيقان

12/13/2023 3:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 8 مواطنين فلسطينيين، من محافظة الخليل بينهم امرأة وشقيقان.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أحمد عبد الرحمن أبو سل ومحمد عبد الباسط أبو ريا ومحمود أبو زغاريت من مخيم العروب شمال الخليل.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين مهند صابر وراسنة، ورائد صابر وراسنة، بعد دهم منازلهم، وتفتيشها، في قرية الشيوخ العروب شمال الخليل.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: خليل عليان الدويك، وانس الجولاني، والمواطنة عرين مروان القواسمة، بعد دهم وتفتيش منازلهم.




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