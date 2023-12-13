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سرايا القدس تقصف حشودا إسرائيليا في خانيونس

12/13/2023 3:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت حشودا عسكرية وجنودا إسرائيليين بقذائف الهاون في محيط مسجد الظلال بمحور التقدم شرقي خانيونس.


وكان المتحدث العسكري باسم سرايا القدس، أبو حمزة، أفاد أمس أنّ مجاهديهم اشتبكوا مع جنود الاحتلال من مسافة صفر، وقتلوا عشرات وأصابوا مئات، منذ بدء العملية في غزة.


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