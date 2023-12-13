سرايا القدس تقصف حشودا إسرائيليا في خانيونس

سرايا القدس تقصف حشودا إسرائيليا في خانيونس
التاريخ
12/13/2023 3:11:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت حشودا عسكرية وجنودا إسرائيليين بقذائف الهاون في محيط مسجد الظلال بمحور التقدم شرقي خانيونس.
وكان المتحدث العسكري باسم سرايا القدس، أبو حمزة، أفاد أمس أنّ مجاهديهم اشتبكوا مع جنود الاحتلال من مسافة صفر، وقتلوا عشرات وأصابوا مئات، منذ بدء العملية في غزة.
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