الاحتلال يعلن مقتل عسكريين أحدهما قائد في لواء يفتاح برتبة عقيد في معارك غزة

الاحتلال يعلن مقتل عسكريين أحدهما قائد في لواء يفتاح برتبة عقيد في معارك غزة
التاريخ
12/13/2023 3:11:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عسكريين إضافيين أحدهما قائد في لواء يفتاح برتبة عقيد في معارك الشجاعية بقطاع غزة.
وبذلك ترتفع حصيلة الجنود والضباط القتلى خلال معارك الشجاعية إلى 10 خلال الليلة الماضية.
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