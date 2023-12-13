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الاحتلال يعلن مقتل عسكريين أحدهما قائد في لواء يفتاح برتبة عقيد في معارك غزة

12/13/2023 3:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عسكريين إضافيين أحدهما قائد في لواء يفتاح برتبة عقيد في معارك الشجاعية بقطاع غزة.


وبذلك ترتفع حصيلة الجنود والضباط القتلى خلال معارك الشجاعية إلى 10 خلال الليلة الماضية.


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