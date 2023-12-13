نشطاء إسرائيليون يتداولون صورة جديدة لعشرات المعتقلين في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- تداول نشطاء إسرائيليون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا "إنها جديدة ولعشرات المعتقلين الفلسطينيين في قطاع غزة".
وتظهر الصورة عددا كبيرا من المعتقلين، مجتمعين داخل خندق تحده سواتر ترابية من كل صوب، ويحاوطه جنود الجيش الإسرائيلي. وكان أحد الجنود يوجه ضوءا ساطعا باتجاه مجموعة من الشبان شبه العراة خارج الخندق، بغرض التقاط صور لهم على ما يبدو.
وفي وقت سابق، قالت إسرائيل إن جيشها اعتقل العشرات ممن سلموا أنفسهم لقواتها في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، مشيرة إلى أنه سيتم التحقيق في علاقتهم بحركة "حماس".
وظهر عشرات الفلسطينيين مكبلين ومعصوبي الأعين ومجردين من الملابس، في مشهد أثار سخطا كبيرا، فيما قالت "حماس" إنهم مدنيون عزل نكل بهم الجيش الإسرائيلي، وطالبت المنظمات الدولية بالتحقيق في هذه الجريمة.
ودخلت الحرب على غزة شهرها الثالث حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات القطاع ولاسيما مدينة خان يونس جنوبا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق وأشد هولا.
MENAFN13122023000205011050ID1107585622
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.