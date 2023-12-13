عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- اقتحم عشرات المستعمرين صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الاقصى المبارك، وسط دعوات لتكثيف هذه الاقتحامات بالتزامن مع حلول "عيد الأنوار" اليهودي الذي يتواصل حتى نهاية الاسبوع.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أدخلت عشرات المستعمرين لباحات المسجد ووفرت لهم الحماية وسمحت لهم بأداء طقوس تلمودية.
وفي المقابل منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى المواطنين من الدخول للمسجد الأقصى، ما تسبب في انخفاض أعداد المصلين بشكل لافت.
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