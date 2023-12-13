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هل تتأثر قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين؟.. مستشار عسكري مصري يرد

12/13/2023 3:10:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، إن هناك مخاوف حادة في مصر من تبعات هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر على قناة السويس المصرية.

زعمت الصحيفة أنه "في مصر يشعرون بالقلق من تزايد وتيرة الهجمات بمضيق باب المندب"، مشيرة إلى أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تهدد أحد أهم مصادر الدخل القومي لمصر.

اللواء نصر سالم، الخبير العسكري المصري المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الاستراتيجية المصرية استبعد في تصريحات خاصة لـRT، أن تسبب تهديدات وإجراءات الحوثيين بشأن السفن الإسرائيلية على حركة الملاحة في قناة السويس، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يؤثر على حركة الملاحة بالبحر الأحمر بشكل عام وقناة السويس على وجه الخصوص، ولكنه يستهدف السفن الإسرائيلية فقط.

وأشار إلى أن "ما يفعله الحوثيون، وما تشهده المنطقة بشكل عام سببه في المقام الأول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما تقوم بها من استهداف للأبرياء"، مشيرا إلى أن "الضغط الإسرائيلي هو ما أدى إلى الانفجار في المنطقة، وهذا ما حذرته منه الدولة المصرية مرارا وتكرارا بأن العملية ستخرج عن السيطرة".

وكشف اللواء نصر سالم عن وجود ما يقرب من 3 تجمعات بحرية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين الملاحة في البحر الأحمر، والخليج، ومضيق هرمز وباب المندب، مشيرا إلى أن تلك المجموعات القتالية البحرية الثلاث تشترك فيها أكثر من 22 دولة لتأمين الملاحة، وأن "المنطقة ليست في حاجة إلى قوات بحرية جديدة لتأمين الممرات المائية".

وشدد على أن ما يحدث حاليا هو أحد مظاهر الخروج عن السيطرة، مشيرا إلى أن الحوثيين لن يستهدفوا أي سفن أخرى، وقبل ذلك استهدفوا سفنا أمريكية وتم الرد عليهم من قبل القوات الأمريكية ولم تتأثر حركة الملاحة الدولية، مشيرا إلى أن الأمر لن يؤثر على حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وأكد على أن إثارة مخاوف دول المنطقة من تهديدات الحوثيين باستهداف السفن وتهديد حركة الملاحة الدولية والعالمية بالبحر الأحمر، "هي دعوات إسرائيلية من أجل استمالة دول المنطقة إليها"، مشيرا إلى أن "السبب الرئيسي في كل ما يحدث في المنطقة، ومن توسيع دائرة الصراع هي إسرائيل فقط".

وأوضح أن "كافة الأمور ستصبح جيدة في البحر الأحمر وفي جميع المنطقة، مشيرا إلى أن الحوثيين لم يفعلوا شيئا مع إسرائيل قبل عدوانها على غزة، فمصدر عدم الاستقرار في المنطقة هي إسرائيل".

المصدر: RT

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