انخفاض جديد على اسعار الذهب بالاردن اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انخفضت أسعار الذهب في الأردن اليوم بمقدار 30 قرشًا بعد أن انخفضت بنفس القيمة أمس، حيث وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 إلى 40 دينارًا للبيع للمواطنين، مقابل 38.3 دينارًا للشراء منهم.
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 35.5 للبيع للمواطنين مقابل 32.5 للشراء منهم وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات
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