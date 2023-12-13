أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى في نحو 6 أشهر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- واصلت أسعار النفط انخفاضها في تعاملات اليوم الأربعاء، حيث سجلت عند تسوية الثلاثاء أدنى مستوى لها في نحو 6 أشهر.
وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.76% إلى 68.09 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.89% إلى 72.59دولار للبرميل.
وفي تعاملات أمس الثلاثاء، هبطت عقود "برنت" بنسبة 3.65% وأغلقت التعاملات عند 73.24 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 3.8% إلى 68.61 دولار للبرميل.
وجاء الانخفاض في ظل مخاوف اقتصادية من تباطؤ نمو الطلب وطغت هذه المخاوف على مخاطر الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط.
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