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أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى في نحو 6 أشهر

12/13/2023 3:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- واصلت أسعار النفط انخفاضها في تعاملات اليوم الأربعاء، حيث سجلت عند تسوية الثلاثاء أدنى مستوى لها في نحو 6 أشهر.
وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.76% إلى 68.09 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.89% إلى 72.59دولار للبرميل.
وفي تعاملات أمس الثلاثاء، هبطت عقود "برنت" بنسبة 3.65% وأغلقت التعاملات عند 73.24 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 3.8% إلى 68.61 دولار للبرميل.
وجاء الانخفاض في ظل مخاوف اقتصادية من تباطؤ نمو الطلب وطغت هذه المخاوف على مخاطر الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط.




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