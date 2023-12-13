الصين تهدف ل دعم سوق العقارات التي تواجه تحديات اقتصادية

(MENAFN
) كشفت قيادة الصين عن استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم سوق العقارات التي تعاني، مما يشير إلى جهد مستمر للتصدي للتحديات التي تواجه اقتصاد البلاد. وتم الكشف عن تفاصيل الخطة من خلال وسائل الإعلام الرسمية، مع التأكيد على التزام قادة الصين بالتصدي للعقبات، خاصة أزمة الديون التي تعاني منها قطاع العقارات.
كما التزم صناع القرار البارزين في بكين خلال اجتماع سنوي مغلق عُقد يومي الاثنين والثلاثاء، بما في ذلك الرئيس شي جين بينغ، بـ "تحويل المخاطر بنشاط وبأمان في قطاع العقارات" و "تلبية الاحتياجات التمويلية المعقولة لشركات العقارات". وشدد القادة على عزمهم بـ "تنسيق الجهود لتحويل المخاطر التي تنبع من المؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة في الديون المحلية لقطاع العقارات"، حسبما ذكرت شبكة سي سي تي في الرسمية.
كذلك التزم القادة بـ "الاستمرار في حماية وتحويل المخاطر في المجالات الرئيسية". وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في وقت يواجه فيه الصين تحديات على عدة جبهات، ومع التركيز بشكل بارز على أزمة الديون التي تؤثر في قطاع العقارات، وهو محرك تقليدي للنمو الاقتصادي.
في حين يبرز قرار موديز الأخير بتخفيض توقعات تصنيف الائتمان للصين من مستقرة إلى سلبية بشكل إضافي المخاوف المتعلقة بالقوة المالية والاقتصادية والمؤسسية للبلاد. وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى "مخاطر واسعة النطاق" ناتجة عن أزمة العقارات كعامل هام في التخفيض.
ورغم تأكيدات وزارة المالية في بكين بأنه "لا داعي للقلق" بشأن الاقتصاد الصيني، إلا أن أزمة الديون العميقة في قطاع العقارات تظل مصدر قلق رئيس، حيث يكافح العديد من مطوري العقارات الصينيين البارزين مع مئات المليارات من الدولارات في الديون، مما يثير تهديد إمكانية الإفلاس. التزام الصين بالتصدي بنشاط لهذه التحديات يشير إلى جهد مشترك لتحقيق استقرار وتحفيز قطاع حيوي لاقتصاد البلاد.
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