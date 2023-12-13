أسعار المستهلك ترتفع بشكل مفاجئ في الولايات المتحدة

(MENAFN
) في تطور غير متوقع، شهدت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة زيادة في نوفمبر، مما يثير الشك حول إمكانية خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في العام القادم. ووفقًا لبيانات من مكتب الإحصاءات العملية التابع لوزارة العمل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1 في المائة في الشهر الماضي، مكسرًا الاتجاه الذي بقي دون تغيير في أكتوبر. وعلى أساس سنوي، وارتفع المؤشر بنسبة 3.1 في المائة في الـ 12 شهرًا المؤدين إلى نوفمبر، وهو انخفاض طفيف عن النسبة المسجلة في أكتوبر والتي بلغت 3.2 في المائة.
في حين على عكس توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع لرويترز، الذين توقعوا استقرار المؤشر في نوفمبر وتوقعوا زيادة سنوية بنسبة 3.1 في المائة، تظهر الأرقام الفعلية انحرافًا طفيفًا عن هذه التوقعات. ورغم أن الزيادة السنوية في أسعار المستهلك قد تراجعت من ذروتها في يونيو 2022 حيث بلغت 9.1 في المائة، إلا أنها لا تزال تتجاوز هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.
كما تأتي هذه التقارير على مشارف البيانات التي أظهرت نموًا إيجابيًا في الوظائف في نوفمبر وتراجعًا في معدل البطالة إلى 3.7 في المائة، وهو انخفاض مرحب به من أعلى مستوى له في شهرين في أكتوبر. ومع اجتماع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لاجتماع لمدة يومين يبدأ الثلاثاء، تجعل المؤشرات الاقتصادية السائدة من غير المرجح أن يختار البنك المركزي خيار خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر.
كذلك يتوقع المحللون السوقيون على نطاق واسع أن يحتفظ الاحتياطي الفيدرالي بالوضع الراهن خلال الاجتماع القادم، مما يبقي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء. ويتماشى ذلك مع التوافق بين الاقتصاديين، مما يشير إلى استنتاج لحملة التشديد على السياسة النقدية. ومنذ مارس 2022، نفذ الاحتياطي الفيدرالي سلسلة من رفع أسعار الفائدة، مرتفعًا بشكل تراكمي بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي بين 5.25 في المائة و 5.50 في المائة.
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