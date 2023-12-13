مؤشرات الأسهم الفرنسية والألمانية تسجل أرقاماَ قياسية في ظل عدم اليقين الاقتصادي العالمي

(MENAFN
) شهدت مؤشرات الأسهم الرئيسية في فرنسا وألمانيا ارتفاعاً قصيراً ولكن ملحوظاً إلى أرقام قياسية يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر، مدفوعة بارتفاعات غير متوقعة في أسعار المستهلك في الولايات المتحدة. وجاءت هذه الارتفاعات في وقت من التوتر المتزايد حيث كانت البنوك المركزية الكبرى مستعدة لاتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع.
كما أغلق المؤشر الأوروبي الشامل ستوكس 600 على الرغم من هذا الاتجاه الإيجابي، بانخفاض قدره 0.2 في المائة، مع انتعاش توقعات المتداولين بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مارس. وأدى إصدار تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة إلى إعادة تقييم ديناميات السوق.
كذلك ارتفع مؤشر سي إيه سي40 بنسبة 0.4 في المائة في البداية في فرنسا، ووصل إلى مستوى قياسي عند 7,582.47 نقطة قبل أن يغلق بانخفاض طفيف بنسبة 0.1 في المائة. وفي الوقت نفسه، شهد مؤشر داكس الألماني زيادة بنسبة 0.3 في المائة، ووصل إلى ذروة تاريخية قصيرة عند 16,837.18 نقطة قبل أن يستقر عند إغلاق التداول.
في حين تأثرت ديناميات السوق أيضًا بأنباء عن تباطؤ نمو الأجور البريطانية، مما يشير إلى أكبر انخفاض منذ ما يقرب من عامين. ورغم التباطؤ، بقيت معدلات النمو مرتفعة بما يكفي لكبح حماسة بنك إنجلترا عن مراجعة موقفه من خفض أسعار الفائدة.
وفي هذا السياق، شهدت أسهم شركة كارل زايس للأدوات البصرية زيادة ملحوظة بنسبة 6.5 في المائة بعد إعلان الشركة عن إيرادات سنوية أعلى وتوقعات متفائلة للمستقبل. وعلى النقيض من ذلك، شهدت أسهم الشركة الدنماركية الدوائية نوفو نورديسك، الشركة المنتجة لدواء علاج السمنة ويجوفي، انخفاضًا بنسبة 1.2 في المائة. وأثير هذا الانخفاض بواسطة دراسة كشفت أن المرضى يميلون إلى استعادة وزنهم بعد التوقف عن تناول دواء منافس من إيلي ليلي. تؤكد استجابة السوق المتنوعة لهذه التطورات على تعقيد وحساسية الأسواق العالمية تجاه المؤشرات الاقتصادية وأداء الشركات.
MENAFN13122023000045015682ID1107585562
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.