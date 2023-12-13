عجز ميزانية الولايات المتحدة يرتفع محققاَ رقمًا غير مسبوق في نوفمبر بلغ 314 مليار دولار

(MENAFN
) كشفت بيانات من وزارة الخزانة الأمريكية أن عجز ميزانية الولايات المتحدة قد شهد ارتفاعاً ملحوظًا وقلقًا، حيث بلغ مستويات غير مسبوقة في نوفمبر. وارتفع العجز لهذا الشهر إلى 314 مليار دولار، وهو ارتفاع كبير بلغ 26 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي عندما كان يبلغ 249 مليار دولار. وقد تجاوز هذا الرقم توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع لوكالة رويترز، حيث كانوا يتوقعون عجزًا بقيمة 301 مليار دولار في نوفمبر.
كما ارتفع العجز إلى 381 مليار دولار في الشهرين الأولين من السنة المالية، التي تمتد حتى سبتمبر 2024، ، مقارنة بـ 336 مليار دولار في الفترة المقابلة في العام السابق، مما يعكس زيادة ملحوظة بنسبة تقريبية 13 في المائة. وظهر هذا العجز المالي مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 9 في المائة عن العام السابق، بلغت 23 مليار دولار ووصلت إلى 275 مليار دولار في نوفمبر. ومع ذلك، تزامنت هذه الاتجاهات الإيجابية في الإيرادات مع ارتفاع نسبته 18 في المائة في النفقات، بلغت حوالي 88 مليار دولار ووصلت إلى 589 مليار دولار في نفس الشهر.
كذلك يأتي التزايد في تكلفة خدمة ديون حكومة الولايات المتحدة من بين المصادر القلقة، حيث شهد ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 65 في المائة على أساس سنوي خلال الشهرين الأولين من السنة المالية. وبلغت تكلفة خدمة الدين هذه 169 مليار دولار، مسهمة في التصاعد الضغوط الميزانية. وقد زاد ارتفاع أسعار الفائدة، الذي دعمته قرارات الاحتياطي الفيدرالي بتشديد سياسته النقدية، في تعقيد المهمة المتعلقة بإدارة الميزانية الوطنية. ومع استمرار توسع العجز، يواجه صانعو السياسات تحديات معقدة للتعامل مع الآثار الاقتصادية وضمان الاستدامة المالية.
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