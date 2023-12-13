أستراليا تعلن عن خطط للدخول في مفاوضات تجارية مع دولة الإمارات

(MENAFN
) في خطوة استراتيجية للتخفيف من الاعتماد على الصين وتوسيع أسواق التصدير، أعلن وزير التجارة الأسترالي دون فاريل عن خطط للدخول في مفاوضات تجارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة (الإمارات) في 2024. ويأتي هذا القرار بعد فشل محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي في أكتوبر، حيث عبرت أستراليا عن عدم الرضا عن القيود المفترضة على دخول أسواقها للمنتجات الزراعية.
كما تأتي دوافع أستراليا لتنويع شركائها التجاريين من قرار الصين فرض قيود على واردات متنوعة من أستراليا ردًا على دعوتها إلى إجراء تحقيق في أصل جائحة كوفيد-19. وأكد وزير فاريل التزام الحكومة بتأمين اتفاق تجاري شامل مع الإمارات، بهدف تعزيز صادرات أستراليا وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق وظائف مدفوعة جيدًا في جميع أنحاء البلاد.
كذلك قال فاريل مشيرًا إلى أهمية دعم الشركات الأسترالية في توسيع أسواقها الخارجية: "تلتزم الحكومة بتأمين اتفاق تجاري مع الإمارات لتعزيز صادرات أستراليا وتحقيق النمو الاقتصادي وخلق وظائف مدفوعة جيدًا في جميع أنحاء البلاد". ويتوافق هذا التحول الاستراتيجي مع الهدف الأوسع لأستراليا للحد من الاعتماد الاقتصادي على الصين.
في حين بلغت التجارة الثنائية في السلع والخدمات بين أستراليا والإمارات 9.3 مليار دولار في 2022 وفقًا لوزارة التجارة الأسترالية، وحاليا، تحتل الإمارات المركز التاسع عشر كشريك تجاري لأستراليا، مع صادرات رئيسية تشمل الألومينا، واللحوم، وبذور الزيت، وخدمات التعليم العالي.
وتشير هذه المفاوضات إلى جهود أستراليا لتعزيز الروابط الاقتصادية مع الإمارات، وإيجاد فرص تجارية جديدة وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على سوق واحد، خاصة بعد توتر العلاقات مع الصين.
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