نجحت العملية ومات المرضى !!
التاريخ
12/13/2023 2:32:07 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - ثارت سخرية واسعة بين صفوف المقاومة الفلسطينية بعد أن أعلن جيش الاحتلال مساء الثلاثاء، استعادة جثتي الرقيب زيف دادو والفتاة عيدن زخاريا من قطاع غزة في عملية مشتركة مع الشاباك.
وأسفرت العملية عن مقتل جنديين اثناء تحرير الجثث مما جعل حسابات فلسطينية تكتب عبر وسائل التواصل (نجحت العملية ومات كل المرضى) !
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