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نجحت العملية ومات المرضى !!

12/13/2023 2:32:07 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ثارت سخرية واسعة بين صفوف المقاومة الفلسطينية بعد أن أعلن جيش الاحتلال مساء الثلاثاء، استعادة جثتي الرقيب زيف دادو والفتاة عيدن زخاريا من قطاع غزة في عملية مشتركة مع الشاباك.


وأسفرت العملية عن مقتل جنديين اثناء تحرير الجثث مما جعل حسابات فلسطينية تكتب عبر وسائل التواصل (نجحت العملية ومات كل المرضى) !

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