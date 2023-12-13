(الفن حرام).. حلا شيحة تفجر زوبعة وتعتذر

MENAFN - Khaberni) خبرني - بعد تصريحها الذي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وأغضب الفنانين في مصر قبل عامين، اعتذرت الفنانة حلا شيحة، عبر "خاصية الستوري" في حسابها على تطبيق إنستغرام، لـ"جميع فناني مصر"، وعلى رأسهم نقيب المهن التمثيلية في بلادها، أشرف زكي، وذلك بعد اعتزالها الفن ووصفه بـ"الحرام".

وأوضحت شيحة في معرض اعتذارها، أن "الفن سيظل رسالة سامية وحقيقية ومؤثرة، نستهدف من خلالها وجدان كل مشاهد، وستظل مصر بفنها وفنانيها القوة الناعمة بالوطن العربي".

والتقت شيحة بزكي في مقر النقابة، وأعربت عن امتنانها لدعمه لها في أزمتها الأخيرة، حسب ما ذكرت تقارير إعلامية، اليومالأربعاء.

وبحسب موقع "القاهرة 24" المحلي، فإن نقابة المهن التمثيلية أصدرت بيانا، جاء فيه: "التقت الفنانة حلا شيحة.. بالدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، داخل مقر النقابة، حيث وجهت له الشكر على دعمه الكبير لها في أزمتها الأخيرة ووقوفه بجانبها وبجانب جميع الفنانين؛ مؤكدة أن نقابة المهن التمثيلية ستظل الدرع الحقيقي لكل فناني مصر".

هل ستعود للتمثيل؟

وبشأن إمكانية عودتها للتمثيل مرة أخرى، قال زكي في تصريحات لنفس الموقع، إنه "سيدرس قرار عودة شيحة إلى الساحة الفنية مرة أخرى، مع مجلس النقابة".

وكانت أزمة شيحة قد بدأت عام 2021، عقب زواجها من الداعية الإسلامي، معز مسعود، واعتزالها الفن للمرة الثانية. وبعد ذلك، هاجمت شيحة الفنانين في بلادها، ووصفت الفن بأنه "باطل".

واستقبل الجمهور ورواد مواقع التواصل تصريحات شيحا ما بين من يعتبرها قدوة حسنة ومثالا للشخص المتدين، و بين الانتقادات اللاذعة ووصفها بـ"المتذبذبة"، والذين رأوا أن الفن صناعة كبيرة لا يصح أن تكون تحت رحمة قرارات حلا شيحا المتذبذبة بين الفن وما وُصِف بـ"التطرف".

وكان آخر أعمال الفنانة المصرية، فيلم "مش أنا" مع المغني المصري، تامر حسني، والذي شهد أزمة كبيرة بعد امتناع شيحة عن عمل دوبلاج لمشاهدها، بالإضافة إلى رفضها تصوير الملصق الدعائي للفيلم.

ووفقا لبعض التقارير، فقد تعرض حسني وقتها لخسائر كبيرة، باعتباره منتج الفيلم، لافتة إلى أنه لجأ إلى بعض الحلول مع المخرجة، سارة وفيق، لتعويض ما أمكن تعويضه.

وكان الفنان التشكيلي، أحمد شيحة، والد حلا، قد هاجم تصريحات ابنته التي وصفت فيها الفن بـ"الحرام"، معبرا عن غضبه الشديد تجاه ابنته، ومؤكداً أن تلك التصرفات تضع عائلتها في موقف محرج.