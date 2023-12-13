الأمطار تضاعف معاناة النازحين بغزة

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- Khaberni) خبرني - ضاعف هطول الأمطار معاناة النازحين في قطاع غزة، وتعرضت بعض خيام النازحين للغرق والتلف مع أول زخات المطر.
ومع دخول فصل الشتاء تبدو حاجة النازحين للمساعدات الإنسانية أمرا ملحا، وسط نداءات ومطالبات دولية تحث على سرعة إدخالها وزيادة كمياتها.
ويواصل آلاف الفلسطينيين النزوح من مختلف مناطق قطاع غزة هربا من القصف والعمليات العسكرية البرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي.
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