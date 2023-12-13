الأمطار تضاعف معاناة النازحين بغزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - ضاعف هطول الأمطار معاناة النازحين في قطاع غزة، وتعرضت بعض خيام النازحين للغرق والتلف مع أول زخات المطر.

ومع دخول فصل الشتاء تبدو حاجة النازحين للمساعدات الإنسانية أمرا ملحا، وسط نداءات ومطالبات دولية تحث على سرعة إدخالها وزيادة كمياتها.

ويواصل آلاف الفلسطينيين النزوح من مختلف مناطق قطاع غزة هربا من القصف والعمليات العسكرية البرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي.