(ببلاش بروح أساعد أهل غزة) رحيل ممرض أردني على رأس عمله

MENAFN - Khaberni) خبرني – توفي صباح اليوم الممرض معاذ عدنان بني عيسى، ويحل رتبة رائد في الخدمات الطبية الملكية الأردنية إثر جلطة قلبية، وهو على رأس عمله.

أقارب الراحل محمد نعوه عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ووفق رصد "خبرني" ذكر أحدهم بأن الراحل صدر اسمه ليكون ضمن طواقم المستشفى الميداني الأردني في غزة.

ووفق الرواية التي سردها نسيبه زيد بني عامر فإن الراحل قال : " (والله لو ببلاش لروح اساعد اهل غزة).

أسرة خبرني تتقدم بأحر التعازي لذوي الشاب الراحل، وإلى جنان الخلد إن شاء الله.