(ببلاش بروح أساعد أهل غزة) رحيل ممرض أردني على رأس عمله

(MENAFN
- Khaberni) خبرني – توفي صباح اليوم الممرض معاذ عدنان بني عيسى، ويحل رتبة رائد في الخدمات الطبية الملكية الأردنية إثر جلطة قلبية، وهو على رأس عمله.
أقارب الراحل محمد نعوه عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ووفق رصد "خبرني" ذكر أحدهم بأن الراحل صدر اسمه ليكون ضمن طواقم المستشفى الميداني الأردني في غزة.
ووفق الرواية التي سردها نسيبه زيد بني عامر فإن الراحل قال : " (والله لو ببلاش لروح اساعد اهل غزة).
أسرة خبرني تتقدم بأحر التعازي لذوي الشاب الراحل، وإلى جنان الخلد إن شاء الله.
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