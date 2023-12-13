Wednesday, 13 December 2023 11:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(ببلاش بروح أساعد أهل غزة) رحيل ممرض أردني على رأس عمله

12/13/2023 2:32:05 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني – توفي صباح اليوم الممرض معاذ عدنان بني عيسى، ويحل رتبة رائد في الخدمات الطبية الملكية الأردنية إثر جلطة قلبية، وهو على رأس عمله.

أقارب الراحل محمد نعوه عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ووفق رصد "خبرني" ذكر أحدهم بأن الراحل صدر اسمه ليكون ضمن طواقم المستشفى الميداني الأردني في غزة.

ووفق الرواية التي سردها نسيبه زيد بني عامر فإن الراحل قال : " (والله لو ببلاش لروح اساعد اهل غزة).

أسرة خبرني تتقدم بأحر التعازي لذوي الشاب الراحل، وإلى جنان الخلد إن شاء الله.

MENAFN13122023000151011027ID1107585522

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث