نجم الزمالك السابق: الأهلي سيفوز على اتحاد جدة في مونديال الأندية

ضرب نادي اتحاد جدة السعودي، موعداً مع الأهلي المصري، في كأس العالم للأندية، بعدما تمكن من تخطي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بثلاثية نظيفة، في المباراة الافتتاحية للبطولة، التي لعبت أمس الثلاثاء.

وتوقع أحمد حسام "ميدو" ، نجم الزمالك السابق، فوز الأهلي على اتحاد جدة السعودي، في ربع نهائي مونديال الأندية، الجمعة المقبل.



وقال ميدو عبر برنامج "الهدف" على قناة "أون تايم سبورتس" المصرية، إن الأهلي سيعبر عقبة الاتحاد، مؤكداً أن السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق المصري، يتعرض لظلم كبير بسبب الهجوم عليه لتراجع النتائج، رغم أن السبب الحقيقي يتمثل في حالة الإجهاد التي يمر بها الفريق جراء المشاركة بدوري السوبر الأفريقي.



وأشار ميدو إلى أنه سيكون أصغر رئيس ناد في تاريخ الزمالك، موضحاً أن الفريق الأبيض يحتاج حالياً لاستمرار معتمد جمال على رأس الإدارة الفنية، مع فك عقوبة القيد وإبرام 3 صفقات سوبر في مراكز الهجوم.

وأكد ميدو أن مصطفى شلبي جناح الزمالك أفضل من رمضان صبحي نجم بيراميدز، مشيراً أن الفريق الأبيض ليس في حاجة للتعاقد مع الأخير.

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