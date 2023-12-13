دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ يعزز رقمه التاريخي بعد إسقاط اليونايتد

(MENAFN
- Al-Bayan)
تمكن بايرن ميونخ من إسقاط مانشستر يونايتد في عقر دار الأخير، بهدف دون رد، أمس الثلاثاء، بختام دور مجموعات من دوري أبطال أوروبا.
ووصل بايرن ميونخ إلى النقطة 16 في صدارة المجموعة الأولى، فيما ودع مانشستر يونايتد البطولة، بتذيله الترتيب بفارق 12 نقطة أقل.
وعزز بايرن ميونخ رقمه القياسي بعدم الهزيمة في 40 مباراة متتالية بدور مجموعات في دوري أبطال أوروبا، بحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم.
وأشارت الشبكة إلى تحقيق بايرن ميونخ 36 انتصاراً على مدار هذه السلسلة التاريخية، فيما خرج متعادلاً في 4 مناسبات فقط.
كما تمكن بايرن ميونخ من الفوز في آخر 9 مباريات خارج أرضه في مرحلة المجموعات، وهو رقم قياسي آخر لم يحققه فريق غيره.
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