دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ يعزز رقمه التاريخي بعد إسقاط اليونايتد

تمكن بايرن ميونخ من إسقاط مانشستر يونايتد في عقر دار الأخير، بهدف دون رد، أمس الثلاثاء، بختام دور مجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ووصل بايرن ميونخ إلى النقطة 16 في صدارة المجموعة الأولى، فيما ودع مانشستر يونايتد البطولة، بتذيله الترتيب بفارق 12 نقطة أقل.

وعزز بايرن ميونخ رقمه القياسي بعدم الهزيمة في 40 مباراة متتالية بدور مجموعات في دوري أبطال أوروبا، بحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم.

وأشارت الشبكة إلى تحقيق بايرن ميونخ 36 انتصاراً على مدار هذه السلسلة التاريخية، فيما خرج متعادلاً في 4 مناسبات فقط.

كما تمكن بايرن ميونخ من الفوز في آخر 9 مباريات خارج أرضه في مرحلة المجموعات، وهو رقم قياسي آخر لم يحققه فريق غيره.

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