شرطة أبوظبي تفعّل الضبط الآلي لمخالفات الرادارات على مفترق الطرق

بدأت شرطة أبوظبي بتفعيل الضبط الآلي لنظام الرادارات على مفترق الطرق ويعمل النظام بالطاقة الشمسية ضمن أولوياتها وأهدافها الاستراتيجية "أمن الطرق" حفاظًا على سلامة مستخدمي الطرق والحد من الحوادث المرورية.

وأوضحت أن أنظمة الرادارات الجديدة EXIT-I تعمل على مراقبة وضبط السائقين المخالفين المتجاوزين من أمام مثلث مفترق الطرق، والسائقين المخالفين المتجاوزين للمركبات والمتسببين في عرقلة حركة السير والمتعمدين بالدخول من أمام المركبات الأخرى على المداخل.



وأكدت أن ادخال هذه الأنظمة يأتي بهدف تنبيه السائقين بأهمية الالتزام بقواعد السير والمرور، وإعطاء الأولوية المرور للمركبات والدخول من الأماكن المصرح لهم، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين والحد من الحوادث المرورية وما ينجم عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات.

وذكرت أن الكاميرات المتواجدة على الطرق ليس الهدف منها حصد المخالفات وانما تعزيز السلامة المرورية لمستخدمي الطريق.

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