شرطة أبوظبي تفعّل الضبط الآلي لمخالفات الرادارات على مفترق الطرق

(MENAFN
- Al-Bayan)
بدأت شرطة أبوظبي بتفعيل الضبط الآلي لنظام الرادارات على مفترق الطرق ويعمل النظام بالطاقة الشمسية ضمن أولوياتها وأهدافها الاستراتيجية "أمن الطرق" حفاظًا على سلامة مستخدمي الطرق والحد من الحوادث المرورية.
وأوضحت أن أنظمة الرادارات الجديدة EXIT-I تعمل على مراقبة وضبط السائقين المخالفين المتجاوزين من أمام مثلث مفترق الطرق، والسائقين المخالفين المتجاوزين للمركبات والمتسببين في عرقلة حركة السير والمتعمدين بالدخول من أمام المركبات الأخرى على المداخل.
وأكدت أن ادخال هذه الأنظمة يأتي بهدف تنبيه السائقين بأهمية الالتزام بقواعد السير والمرور، وإعطاء الأولوية المرور للمركبات والدخول من الأماكن المصرح لهم، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين والحد من الحوادث المرورية وما ينجم عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات.
وذكرت أن الكاميرات المتواجدة على الطرق ليس الهدف منها حصد المخالفات وانما تعزيز السلامة المرورية لمستخدمي الطريق.
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