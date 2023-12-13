«الإمارات دبي الوطني» يتبنى استخدام مصادر الطاقة النظيفة

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن توقيع شراكة استراتيجية مع «سراج باور»، الشركة الإماراتية المتخصصة في تزويد حلول الطاقة الشمسية الموزّعة في المنطقة، بهدف توفير طاقة متجددة ومستدامة في موقعين رئيسيين للبنك بالاستفادة من أنظمة طاقة شمسية تبلغ استطاعتها الإجمالية 1.2 ميجاواط. ويمثل توقيع الاتفاقية الذي تم ضمن المنطقة الخضراء في مؤتمر الأطراف COP28، خطوة تؤكد التزام البنك بمبادئ الاستدامة وتنسجم مع رؤية دولة الإمارات ومساعيها الطموحة لبناء مستقبل صديق للبيئة.

وتأتي هذه المبادرة الاستراتيجية في وقت تقود فيه دولة الإمارات محادثات مؤتمر الأطراف COP28، بهدف توحيد جهود الدول والمؤسسات وبحث السبل المتاحة لبناء مستقبل أخضر وأكثر استدامة. وتنص الاتفاقية على تركيب حلول الطاقة الشمسية على السطح وموقف السيارات لموقع بنك الإمارات دبي الوطني في منطقة ميدان، وفي موقف السيارات لموقع البنك في منطقة جبل علي. وتتيح هذه الأنظمة المتطورة المقدمة من سراج باور لبنك الإمارات دبي الوطني توليد 1.9 جيجاواط/ ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً.

وبصفته إحدى الشركات الموقعة على تعهد الشركات المسؤولة مناخياً، الذي أطلقته دولة الإمارات، يلتزم البنك بتنفيذ أهداف خفض الانبعاثات الكربونية واعتماد ممارساتٍ أكثر استدامة في إدارة عملياته بما يتماشى مع المسار الوطني للحياد المناخي 2050 الذي أعلنت عنه الدولة.

وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «إننا نفخر بهذه الشراكة مع سراج باور والتي تعتبر محطةً محوريةً في مسيرتنا نحو تحقيق الاستدامة وتعزيز إنتاج الطاقة النظيفة وخفض بصمتنا الكربونية. وانطلاقاً من إدراكنا لأهمية الدور الذي يلعبه القطاع المالي في دعم توليد الطاقة النظيفة، فإننا نتطلع لاستكشاف مختلف الحلول التي من شأنها تعزيز التزامنا تجاه حماية الموارد والحد من بصمتنا البيئية. كما تُمهد هذه الشراكة الطريق أمام تطوير حلول الطاقة المتجددة الفاعلة والمؤثرة، بالتوازي مع جهودنا ومحادثاتنا الهادفة إلى بناء مستقبل مستدام تحت مظلة COP28.»

يذكر أن شركة سراج باور هي شركة متخصصة في توفير الحلول المتعلقة بالطاقة الشمسية في دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتمتلك الشركة أكبر محفظة لمشاريع الطاقة الشمسية الموزعة في المنطقة مع أكثر من 130 ميجاواط دخلت حيز التشغيل التجاري، علماً أنّها تتوسع بشكل متسارع لتُصبح أبرز الشركات الصديقة للبيئة في المنطقة.



وقال محمد عبد الغفار حسين، رئيس مجلس إدارة سراج باور: «يسعدنا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني ودعم الجهود نحو تحقيق الاستدامة في القطاع المالي. ونلتزم في سراج باور، عضو في شركة بوزيتيف زيرو، بتسهيل التحول السلس نحو الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى دعم مثل هذه المؤسسات في سعيها لتخفيض بصمتها الكربونية.»

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