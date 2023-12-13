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رغم التعادل مع سوسيداد.. إنتر يكرر إنجازاً غائباً منذ 18 عامًا في دوري الأبطال

12/13/2023 2:31:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أنهى إنتر ميلان مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا بتعادل سلبي أمام ضيفه ريال سوسيداد، على ملعب جوزيبي مياتزا.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن إنتر ميلان لم يعرف طعم الهزيمة بمرحلة المجموعات في دوري الأبطال هذا الموسم، للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق نفس الإنجاز موسم 2005/2004.

وخلال الموسم الجاري، خاض إنتر ميلان 6 مباريات، فاز في 3 منها وتعادل مثلها.

واحتل إنتر ميلان وصافة المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة بالتساوي مع ريال سوسييداد، لكن فارق الأهداف صب في مصلحة الأخير، ونجح الفريقان في التأهل إلى الدور التالي.

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