«تريد فلو» التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة و«آفاق الإسلامية للتمويل» يبرمان تعاوناً رقمياً مهماً

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن الاكتمال الناجح لمشروع تعاون رقمي مع شركة آفاق الإسلامية للتمويل، المزود الرائد للمنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، استخدمت بموجبه شركة آفاق منصة تريد فلو التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة لزيادة مستويات الكفاءة في إنجاز المعاملات عبر مختلف منتجات محفظتها.

وقد تمثل التعاون بين الجهتين في استخدام آفاق لمنصة تريد فلو، وهي منصة إلكترونية مرنة تابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، لتكون وسيلة التسهيل الرئيسة في إنجاز معاملات المرابحة. وبفضل ما توفره المنصة الرقمية من كفاءة وفعالية فضلاً عن الوفورات في التكاليف، شهدت شركة آفاق زيادة في حجم المعاملات الشهرية مع انخفاض متوسط تكاليف هذه المعاملات.

كما سهلت تريد فلو عملية إصدار البطاقات الائتمانية في آفاق بكفاءة أعلى، فأصبحت البطاقات تصدر في مدة زمنية قصيرة تصل إلى عشر دقائق فقط، الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد البطاقات الائتمانية المصدرة على مدار الشهر.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يعد هذا التعاون الفريد بين مركز دبي للسلع المتعددة وشركة آفاق الإسلامية للتمويل مثالًا بارزًا على كيفية استخدام التحول الرقمي لتعزيز مستوى الكفاءة والوفورات بشكل كبير، وتحسين إمكانية الوصول، وأيضاً تقليل النفقات والتكاليف التشغيلية. ومع ما يزيد عن مليار درهم إماراتي من معاملات التمويل الإسلامي من خلال منصة تريد فلو التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة في النصف الأول من عام 2023 وحده، تستمر عروض القيمة التي نقدمها لمؤسسات التمويل الإسلامي في النمو بشكل كبير، ونحن نتطلع إلى الريادة في إطلاق المزيد من الأدوات المالية الجديدة والشاملة عبر الإنترنت لدعم حلول تمويل التجارة العالمية."

وقال هشام حمّود، الرئيس التنفيذي لشركة آفاق الإسلامية للتمويل: "حققت آفاق نتائج رائعة ثمرةً للتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة واستخدام منصة تريد فلو التابعة له. وتعكس الزيادة الكبيرة التي شهدتها معاملات المرابحة والانخفاض الملحوظ في متوسط تكاليف المعاملات مقدار القيمة التي بوسع التحول الرقمي أن يحققها في عملنا. إننا في آفاق حريصون على تحسين الخدمات التي نقدمها وتسهيل حصول عملائنا على المنتجات المالية التي يحتاجونها. ولا يقتصر تأثير طرح البطاقات الإضافية والكفاءة التي تحققت بفضل استخدام منصة تريد فلو على توسيع محفظة شركتنا، بل تمكنا من إصدار البطاقات الائتمانية في وقت قياسي، ما أثمر عن زيادة كبيرة في عدد البطاقات الائتمانية الصادرة على مدار الشهور العديدة الماضية".



توفر منصة تريد فلو التابعة لمركز دبي للسع المتعددة مجموعة من الخدمات الإلكترونية مصممة خصيصاً لتسهيل التمويل المضمون وتمويل المجوهرات؛ كما تقدم حلولاً للتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية كما هو الحال مع شركة "آفاق" والمؤسسات المماثلة. كما تسهل المنصة معاملات المرابحة في السلع المادية وتنفيذ تداولات متعددة السلع والعملات من مختلف أنحاء العالم والتي تدعمها أصول ملموسة في دولة الإمارات بما يتوافق مع أحكام الشريعة.

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