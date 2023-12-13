قاده نحو الهاوية.. تين هاغ يعبث بتاريخ مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

دون مانشستر يونايتد أرقاماً سلبية، بخروجه من دوري أبطال أوروبا مبكراً، بعد السقوط في معقله ووسط جماهيره أمام بايرن ميونخ، بهدف دون رد في ختام مرحلة المجموعات، من البطولة القارية.

وتذيل مانشستر يونايتد المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط فقط، ليفقد بطاقتي التأهل، إما إلى دور الـ 16، أو الاتجاه للعب في الدوري الأوروبي.

وبحسب شبكة "سكواكا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن مانشستر يونايتد بات أول فريق من الدوري الإنجليزي، يتذيل مجموعته مرتين في دوري أبطال أوروبا، بعدما سبق وحدث الأمر نفسه موسم 2006/2005.

وأكدت شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، أن مانشستر يونايتد بقيادة مدربه إيريك تين هاغ، استقبل 15 هدفاً في دوري أبطال أوروبا

هذا الموسم، وهو أكبر عدد من الأهداف استقبلها فريق من البريميرليغ في مرحلة المجموعات بالبطولة الأوروبية، على الإطلاق.

وكان مانشستر يونايتد حقق فوزاً وحيداً على مدار 6 جولات، وتعادل مباراة أيضاً، وهزم 4 مباريات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز