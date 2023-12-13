تحقق قبل 19 عامًا.. خوسيلو يكسر رقم فيجو في دوري أبطال أوروبا

(MENAFN
- Al-Bayan)
دخل خوسيلو مهاجم ريال مدريد التاريخ، بعدما قاد فريقه للفوز 2/3 على يونيون برلين، مساء أمس الثلاثاء، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وسجل خوسيلو هدفين لصالح ريال مدريد في الدقائق 61 و72، فيما سجل هدف الميرنغي الثالث داني سيبايوس في الدقيقة 89، وأحرز هدفي يونيون برلين كيفن فولاند في نهاية الشوط الأول، وأليكس كرال في الدقيقة 85.
وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن خوسيلو أصبح أكبر لاعب يسجل أول ثنائية له بقميص ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، بعمر 33 عامًا و260 يومًا.
وأضافت "أوبتا" أن خوسيلو كسر الرقم القياسي للويس فيجو الذي سجل ثنائية في البطولة نفسها عام 2004، بعمر 32 عاماً و34 يوماً.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد يونيون برلين عند نقطتين فقط في المركز الأخير بترتيب المجموعة.
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