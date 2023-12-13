تحقق قبل 19 عامًا.. خوسيلو يكسر رقم فيجو في دوري أبطال أوروبا

دخل خوسيلو مهاجم ريال مدريد التاريخ، بعدما قاد فريقه للفوز 2/3 على يونيون برلين، مساء أمس الثلاثاء، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل خوسيلو هدفين لصالح ريال مدريد في الدقائق 61 و72، فيما سجل هدف الميرنغي الثالث داني سيبايوس في الدقيقة 89، وأحرز هدفي يونيون برلين كيفن فولاند في نهاية الشوط الأول، وأليكس كرال في الدقيقة 85.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن خوسيلو أصبح أكبر لاعب يسجل أول ثنائية له بقميص ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، بعمر 33 عامًا و260 يومًا.

وأضافت "أوبتا" أن خوسيلو كسر الرقم القياسي للويس فيجو الذي سجل ثنائية في البطولة نفسها عام 2004، بعمر 32 عاماً و34 يوماً.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد يونيون برلين عند نقطتين فقط في المركز الأخير بترتيب المجموعة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز