Wednesday, 13 December 2023 11:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحقق قبل 19 عامًا.. خوسيلو يكسر رقم فيجو في دوري أبطال أوروبا

12/13/2023 2:31:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دخل خوسيلو مهاجم ريال مدريد التاريخ، بعدما قاد فريقه للفوز 2/3 على يونيون برلين، مساء أمس الثلاثاء، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل خوسيلو هدفين لصالح ريال مدريد في الدقائق 61 و72، فيما سجل هدف الميرنغي الثالث داني سيبايوس في الدقيقة 89، وأحرز هدفي يونيون برلين كيفن فولاند في نهاية الشوط الأول، وأليكس كرال في الدقيقة 85.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن خوسيلو أصبح أكبر لاعب يسجل أول ثنائية له بقميص ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، بعمر 33 عامًا و260 يومًا.

وأضافت "أوبتا" أن خوسيلو كسر الرقم القياسي للويس فيجو الذي سجل ثنائية في البطولة نفسها عام 2004، بعمر 32 عاماً و34 يوماً.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد يونيون برلين عند نقطتين فقط في المركز الأخير بترتيب المجموعة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN13122023000110011019ID1107585514

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث