Wednesday, 13 December 2023 11:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


‎الإمارات تتضامن مع باكستان وتعزّي في ضحايا الهجوم الإرهابي

12/13/2023 2:31:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

‎عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكراً لقوى الأمن في منطقة ديرة إسماعيل خان في شمال غرب باكستان، وأسفر عن مقتل العشرات.

‎وأكّدت وزارة الخارجية - في بيان لها - أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن، والاستقرار، وتتنافى مع القيم، والمبادئ الإنسانية.

‎ وأعربت الوزارة عن خالص التعازي إلى الحكومة الباكستانية وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN13122023000110011019ID1107585513

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث