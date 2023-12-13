‎الإمارات تتضامن مع باكستان وتعزّي في ضحايا الهجوم الإرهابي

‎عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكراً لقوى الأمن في منطقة ديرة إسماعيل خان في شمال غرب باكستان، وأسفر عن مقتل العشرات.

‎وأكّدت وزارة الخارجية - في بيان لها - أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن، والاستقرار، وتتنافى مع القيم، والمبادئ الإنسانية.

‎ وأعربت الوزارة عن خالص التعازي إلى الحكومة الباكستانية وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء.

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