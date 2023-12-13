تعليق الدراسة في بكين بسبب عاصفة ثلجية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 10:09
علقت السلطات الصينية اليوم الأربعاء الدراسة في المدارس الابتدائية والمتوسطة ورياض الأطفال في العاصمة بكين، بسبب عاصفة ثلجية.
وشهدت بكين خلال يومي الأحد والاثنين أول تساقط للثلوج الكثيفة في هذا الشتاء، فيما توقع مرصد بكين للأرصاد الجوية أن تشهد المدينة تساقط الثلوج الكثيفة اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء وحتى صباح الجمعة ، مع توقعات بأن تصل درجة الحرارة الصغرى في الليل إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر يوم السبت.
وأصدرت سلطات الأرصاد الجوية في المدينة إنذارا باللون البرتقالي لمواجهة عاصفة ثلجية، وذلك في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي.
كما أصدرت إنذارا جديدا باللون الأصفر للتحذير من الجليد في أجزاء من مقاطعات شنشي وشانشي وخنان وخبي وشاندونغ وهوبي، متوقعة هطول أمطار متجمدة.
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