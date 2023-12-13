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تعليق الدراسة في بكين بسبب عاصفة ثلجية

12/13/2023 2:28:16 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 10:09

علقت السلطات الصينية اليوم الأربعاء الدراسة في المدارس الابتدائية والمتوسطة ورياض الأطفال في العاصمة بكين، بسبب عاصفة ثلجية.


وشهدت بكين خلال يومي الأحد والاثنين أول تساقط للثلوج الكثيفة في هذا الشتاء، فيما توقع مرصد بكين للأرصاد الجوية أن تشهد المدينة تساقط الثلوج الكثيفة اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء وحتى صباح الجمعة ، مع توقعات بأن تصل درجة الحرارة الصغرى في الليل إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر يوم السبت.


وأصدرت سلطات الأرصاد الجوية في المدينة إنذارا باللون البرتقالي لمواجهة عاصفة ثلجية، وذلك في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي.


كما أصدرت إنذارا جديدا باللون الأصفر للتحذير من الجليد في أجزاء من مقاطعات شنشي وشانشي وخنان وخبي وشاندونغ وهوبي، متوقعة هطول أمطار متجمدة.

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