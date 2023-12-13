انطلاق بطولة المملكة الحادية والعشرين لليخوت الشراعية غدًا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تنطلق بطولة المملكة الـ 21 لليخوت الشراعية، يوم غد الخميس، والتي تقام بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظملمقاليد الحكم، برعاية الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية وبدعم من مركز البحرين للمجوهرات.

وقال أمين سر الاتحاد البحريني للرياضات البحرية ومدير البطولة السيد سمير شويطر إن اللجنة المنظمة مستعدة لانطلاق البطولة حيث سيقام على مدار يومي 14 و 15 ديسمبر، سباق fleet race (السباق الجماعي) فيما تقام يومي 16 و17 ديسمبر سباق

match racing (المواجهات الثنائية).

وأضاف أن البطولة ستدار من الحكم الدولي اليوناني paul schilizzi وتقام على مرحلتين، وفقًا لنظام البطولات الدولية المعمول به من

الاتحاد الدولي سابقًا، وتم إعادة تطبيقه من جديد منذ سنتين ولاقى استحسانًا جيدًا من اللاعبين.

وأشار شويطر بأن جميع المنتخبات قد وصلت إلى مملكة البحرين للمشاركة في البطولة، التي من المؤمل أن تشهد منافسة قوية على المراكز الأولى، منوهًا بالسمعة الطيبة التي اكتسبتها البطولة على مدار السنوات الماضية وهو ما دفع بالعديد من المنتخبات للتواجد في المملكة.

وأضاف "أننا حريصون على تنظيم البطولة بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية فهي فرصة طيبة للاعبين من مختلف الدول الشقيقة والصديقة للتعرف على تاريخ وحضارة البحرين وشعبها المضياف ومعالمها السياحية البارزة، حيث أن تلك البطولة تتوافق مع الرؤية القائمة بتعزيز السياحة الرياضية لما لذلك من أثر إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني".

وأوضح شويطر بأن اللجان العاملة تعمل بجد من أجل استقبال الضيوف بأفضل صورة وتوفير كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لهم لعكس الصورة المشرفة عن مملكة البحرين وشعبها المضياف، متمنيًا لجميع المنتخبات المشاركة وبالأخص الفرق البحرينية التوفيق والنجاح.