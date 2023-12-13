انطلاق بطولة المملكة الحادية والعشرين لليخوت الشراعية غدًا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تنطلق بطولة المملكة الـ 21 لليخوت الشراعية، يوم غد الخميس، والتي تقام بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
لمقاليد الحكم، برعاية الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية وبدعم من مركز البحرين للمجوهرات.
وقال أمين سر الاتحاد البحريني للرياضات البحرية ومدير البطولة السيد سمير شويطر إن اللجنة المنظمة مستعدة لانطلاق البطولة حيث سيقام على مدار يومي 14 و 15 ديسمبر، سباق fleet race (السباق الجماعي) فيما تقام يومي 16 و17 ديسمبر سباق
match racing (المواجهات الثنائية).
وأضاف أن البطولة ستدار من الحكم الدولي اليوناني paul schilizzi وتقام على مرحلتين، وفقًا لنظام البطولات الدولية المعمول به من
الاتحاد الدولي سابقًا، وتم إعادة تطبيقه من جديد منذ سنتين ولاقى استحسانًا جيدًا من اللاعبين.
وأشار شويطر بأن جميع المنتخبات قد وصلت إلى مملكة البحرين للمشاركة في البطولة، التي من المؤمل أن تشهد منافسة قوية على المراكز الأولى، منوهًا بالسمعة الطيبة التي اكتسبتها البطولة على مدار السنوات الماضية وهو ما دفع بالعديد من المنتخبات للتواجد في المملكة.
وأضاف "أننا حريصون على تنظيم البطولة بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية فهي فرصة طيبة للاعبين من مختلف الدول الشقيقة والصديقة للتعرف على تاريخ وحضارة البحرين وشعبها المضياف ومعالمها السياحية البارزة، حيث أن تلك البطولة تتوافق مع الرؤية القائمة بتعزيز السياحة الرياضية لما لذلك من أثر إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني".
وأوضح شويطر بأن اللجان العاملة تعمل بجد من أجل استقبال الضيوف بأفضل صورة وتوفير كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لهم لعكس الصورة المشرفة عن مملكة البحرين وشعبها المضياف، متمنيًا لجميع المنتخبات المشاركة وبالأخص الفرق البحرينية التوفيق والنجاح.
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