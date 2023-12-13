في اليوم الـ68 للحرب على غزة.. أكثر من 18 ألف شهيد والاحتلال يكثف من غاراته الجوية وقصفه المدفعي على القطاع

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- في اليوم الـ68 من العدوان على قطاع غزة، يكثف الاحتلال من غاراته الجوية وقصفه المدفعي على القطاع والتي وصلت إلى مناطق في رفح جنوب القطاع، ما دفع مزيدا من السكان للنزوح جماعيا، وسط أوضاع إنسانية وصحية مزرية، ومخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية، ويواصل الطيران الإسرائيلي قصف محيط المستشفيات ومراكز الإيواء والمدارس والمنازل وكافة البنى التحتية، فيما تستمر الاشتباكات بين الفصائل المسلحة وقوات الاحتلال في عدة محاور، خصوصا في خانيونس، جنوبا.
واستشهد 20 مواطنا وأصيب العشرات فجر اليوم الأربعاء، بعد قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية في القطاع، بوصول 4 شهداء وعدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر جرّاء استهداف منزل لعائلة النجار في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس؛ من بينهم طفلان أحدهما رضيع، كما استشهد طفلان أحدهما رضيع وأصيب 7 في قصف استهدف منزلا لعائلة العامودي في مخيم حان يونس.
كما استشهد 9 مواطنين بينهم أطفال في استهداف الاحتلال منزل لعائلة مقداد في منطقة حي الأمل غربي خان يونس، ووصل شهيدان وعدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر جرّاء قصف الطيران الحربي لمنزل يعود لعائلة عامر مخيم خان يونس.
وتجدد القصف المدفعي لطيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق شرقي ووسط خان يونس بالتزامن مع تواصل الغارات الجوية.
وفي دير البلح، استشهد طفلان وعدد من الإصابات وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة فطاير بدير البلح.
كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق في المنطقة الوسطى بقطاع عزة، وحيي التفاح والدرج.
وارتفعت حصيلة الشهداء من جراء الحرب والغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى 18,412 شهيدا بينما الجرحى إلى أكثر من 50 ألف جريح، فيما تدور معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة من مسافة صفر في عدة محاور.
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