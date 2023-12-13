الطقس: أمطار على معظم المناطق مصحوبة بعواصف رعدية

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يستمر تأثير المنخفض الجو على البلاد، ويكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
وأشارت دائرة الأرصاد إلى أن الجو يكون غدا الخميس غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة قي ساعات النهار لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويكون الجو يوم الجمعة غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والسبت المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف
ارتفاع الموج.
وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين اليوم الاربعاء من خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة المناطق الجنوبية والشرقية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.
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