الطقس: أمطار على معظم المناطق مصحوبة بعواصف رعدية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يستمر تأثير المنخفض الجو على البلاد، ويكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت دائرة الأرصاد إلى أن الجو يكون غدا الخميس غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة قي ساعات النهار لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الجمعة غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف

ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين اليوم الاربعاء من خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة المناطق الجنوبية والشرقية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.