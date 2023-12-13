صحافي فلسطيني: إسرائيل قصفت منزلي وقتلت والدي لوقف تغطيتي في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- قال الصحافي الفلسطيني أنس الشريف الذي يعمل لصالح قناة الجزيرة في شمال قطاع غزة، إن الجيش الإسرائيلي قصف منزله وقتل والده، لوقف تغطيته للحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



والإثنين، قصفت مقاتلات إسرائيلية حربية منزل عائلة الصحافي الشريف، في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمالي القطاع، ما أسفر عن استشهاد والده جمال (65 عاما).

وأضاف الشريف أن“قصف المنزل جاء بعد أسابيع من تهديدات وصلتني من ضباط إسرائيليين لوقف تغطيتي لأحداث الحرب الإسرائيلية، ووقف النشر من مخيم جباليا”.

وأوضح أن“الجيش أراد أن يرتكب جريمة بحق عائلته، التي كان معظم أفرادها 60 يتواجدون داخل المنزل قبل ساعة من استهدافه، لكن القصف المكثف في محيطه دفعهم للنزوح إلى مركز للإيواء، فيما بقي والده منفردا”.





وكشف الشريف أن الصاروخ الذي ألقته الطائرات الإسرائيلية“اخترق الطابق الثالث والثاني من العمارة السكنية التي يتواجد بها منزل عائلته دون أن ينفجر، لكنه انفجر في الطابق الأرضي الذي تقطن به العائلة”.

واستكمل قائلا:“هذا القصف أسفر عن استشهاد والدي وهو قائم يصلي العصر”.

وأوضح أنه لم يرَ عائلته ووالده منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر.

ووصف لحظة وداعه لوالده بـ”المؤلمة والصعبة فكانت هذه النظرة التي ألقاها عليه لحظة اللقاء الأولى منذ الحرب، والأخيرة”.

وبيّن أنه لم يتمكن من دفن والده داخل مقبرة بسبب القصف الإسرائيلي المكثف وإطلاق النيران بشكل دائم ما يحول دون قدرتهم على الحركة.

وأشار إلى أنه دفن جثمان والده داخل ساحة مدرسة تتبع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين“أونروا” في مخيم جباليا.

وذكر أنه تلقى خبر“استشهاد والده الصادم والمؤلم، بينما كان يرفع تقريرا لقناة الجزيرة يكشف فيه الجرائم الإسرائيلية للعالم”.

وأردف:“في تقرير وثقت جريمة حدثت بحق النازحين وشهادات مدنيين من المكان أن الاحتلال استخدمهم كدروع بشرية في محاولة التقدم لمخيم جباليا”.



وأكد الشريف أن استهداف الجيش الإسرائيلي لوالده لن“يوقف تغطيته للحرب”، قائلا:“مستمر في التغطية وإيصال الرسالة، وما زلت في المخيم أنقل الصورة والحدث لأن هذه قضية أمة ارتبطت بنا ويجب أن نرسلها للعالم”.



والشريف، من الصحافيين القلائل الذين ينشطون لتغطية الحرب الإسرائيلية من المنطقة الشمالية لقطاع غزة؛ بسبب الظروف التي فرضتها الحرب من انقطاع للكهرباء والإنترنت والنزوح.

